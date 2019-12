Carlos Zambrano sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima: "Pronto me tocará, siempre hubo interés" | Fuente: Prensa Dinamo Kiev

Sin duda que no ha sido la mejor temporada de Carlos Zambrano en Europa, la falta de continuidad en Dinamo Kiev, equipo donde no jugó ni un solo minuto, lo ha hecho pensar en tomar la decisión de arribar a otro club. Ante ello, no descartó la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima.

"Pronto me va tocar, pronto me toca. Que sea lo que Dios quiera, yo encantado. Siempre ha habido interés", declaró Zambrano en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

De esta manera y por la intención que tiene de cambiar de aires, el camino para llegar a tienda blanquiazul pinta de buena manera. Algo que también le gustaría a los hinchas, quienes le mostraron el cariño al 'Kaiser' y se tomaron fotos con él.

Carlos Zambrano llegó a Dinamo Kiev en la temporada 2017, pero fue prestado a Basilea al ver que no iba a tener minutos. Luego de vestir la camiseta del equipo suizo, retornó a Ucrania, sin embargo el entrenador no lo ha tomado en cuenta.