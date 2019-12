Alianza Lima vs. Binacional se verán las caras este domingo 8 de diciembre a las 3:00 p.m. en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca. La gran novedad en el encuentro es que por primera vez en el campeonato peruano se implementará el uso del VAR, al igual que en el duelo de vuelta.

“Michael Espinoza será el árbitro del partido del domingo 8 de diciembre. El VAR se utilizará en el Alianza Lima vs. Binacional y también en la vuelta de la final de la Liga1 Movistar a jugarse el domingo 15 de diciembre en Matute. El árbitro para este encuentro aún no está confirmado”, declaró Julio Arévalo, presidente de la CONAR, a GolPerú.



En conferencia de prensa, el entrenador blanquiazul, Pablo Bengoechea, se refirió a la inclusión de este sistema de video y lo calificó muy positivo para los árbitros. Ante ello, señaló que deberá conversar con sus dirigidos sobre este tema en particular por todos los cambios que representa en el juego.

"Me parece muy bien para los árbitros que haya VAR. Ojalá se sientan lo más tranquilos posible y sea una ayuda, aunque esta decisión me toma un poco de sorpresa. Hay que saber jugar con él porque no es lo mismo, pasa a ser otro deporte y vamos a hablar con los futbolistas. Hay más ojos, las jugadas vuelven atrás y eso va tanto a favor como en contra", declaró.