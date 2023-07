Ricardo Gareca sobre Luis Advíncula: "Siempre tuve la esperanza de verlo en el Real Madrid"

Luis Advíncula es uno de los referentes de la Selección Peruana en los últimos años. Ha sido clave para, por ejemplo, la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Quien tuvo a Luis Advíncula en la 'Blanquirroja' fue el entrenador Ricardo Gareca. Este último, dio una entrevista a Salvador del Solar, actor y expresidente del Consejo de Ministros, y en la misma no se guardó elogios para el actual jugador de Boca Juniors. Destaca su nivel en las últimas temporadas.

"Se superó y todo mérito de él. Advíncula es un jugador sensacional porque tiene sus cosas como todos (...) Siempre tuve la esperanza de verlo en el Real Madrid, a ese nivel y en ese tipo de clubes importantes. De Europa, en el mejor equipo. Tiene todas las condiciones", dijo Gareca.

Luego, comentó que esperaba que -en su momento- el popular 'Bolt' se mantenga en ligas europeas. Sin embargo, saludó su fichaje a Boca Juniors.

"Fue importante el paso que dio. Ser peruano y que uno de los ídolos del club sea Julio Meléndez era un plus. Triunfó porque lo ha hecho en un medio competitivo como el argentino. Es un jugador en un grande como Boca", remarcó.

Por otra parte, más allá del tema Luis Advíncula, Ricardo Gareca habló sobre si es que tiene planes de volver a dirigir en el corto plazo. Salió de Vélez Sarsfield en las últimas semanas por malos resultados.

"Quisiera ver lo que sale. Vivo de esto y me gusta trabajar en el fútbol. Me gustaría ver lo que se dé. Algo que me llame la atención", declaró el también exDT de Universitario de Deportes y Palmeiras.

Luego, se le preguntó sobre si es que prefiere seguir su carrera en los banquillos a nivel de selecciones o en clubes.

"No lo tengo claro eso. En Perú, fueron siete años y medio muy fuertes. De emociones fuertes. Pasamos de estar comprometidos a vivir momentos emocionantes. Nos acompañó la gente. Todo fue increíble. Nos contagiaban. Era en cualquier parte del mundo", sostuvo.

Hay que tener en cuenta que, a inicios del mes de junio, lamentó que a su regreso a Vélez Sarsfield no se hayan dado los resultados para salir del mal paso en el que va su exconjunto.

"Entendí que me contrataron para mejorar y no lo conseguí. Vélez está por sobre todos. Eso fue lo que nos llevó a decidir alejarnos del club. Dimos todo a nuestro alcance. Agradezco a los hinchas por sus mensajes de cariño", indicó.

