"Pudimos dar un poco más": Hernán Barcos tras la participación de Alianza Lima en Copa Libertadores

Alianza Lima perdió 3-0 ante Athletico Paranaense en la Copa Libertadores 2023. Un duro resultado para el cuadro blanquiazul, que previo a este duelo en Brasil mantenía el optimismo de acabar en el tercer lugar de Grupo G para jugar los 'plat-off' de la Sudamericana.

El bicampeón peruano llegó este miércoles a Lima y Hernán Barcos fue uno de los pocos jugadores que dio la cara a la prensa en medio de la eliminación en Copa Libertadores.

“No esperábamos terminar así, sabíamos que sería difícil pero son cosas que pasan. No me gusta dar excusas, pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más. Hubo muchos jugadores importantes fuera, aunque creo que pudimos dar un poco más”, sostuvo Barcos en el aeropuerto Jorge Chávez.

Además, el 'Pirata' Barcos fue consultado si esta eliminación en la Libertadores podría considerarse un fracaso debido que Alianza se reforzó con jugadores como Christian Cueva, Pablo Sabbag, Carlos Zambrano, Gabriel Costa, entre otros.

"Depende cómo lo miremos, sí (considerar un fracaso), porque no clasificamos y teníamos equipo para pelear un poco más. No me gusta dar excusas pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más. Lesiones, tuvimos muchos jugadores importantes fuera pero no es excusa, aunque creo que pudimos dar un poco más", añadió.

Barcos expresó que cometieron errores "que lamentablemente en el campeonato local no pasan". "Ayer nos llegaron cuatro veces y nos hicieron tres goles, debemos de aprender de eso y que nos sirva de experiencia", apuntó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza?

Alianza Lima acabó en el último lugar del Grupo G y se despidió de seguir en carrera en los torneos de la Conmebol. Ahora debe enfocarse en su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, en donde Hernán Barcos es una de las figuras.

El exjugador de la Selección de Argentina, Gremio y Palmeiras se perfila como titular en el choque que afrontará Alianza Lima en la segunda fecha del Clausura.

El equipo dirigido por Guillermo 'Chicho' Salas enfrentará a Deportivo Municipal. La cita se desarrollará este sábado, desde las 8:30 p. m. en el estadio Nacional.

En la primera fecha, Alianza Lima debutó con triunfo al vencer 2-0 a Atlético Grau. Los goles íntimos llegaron Barcos y Jairo Concha en el estadio Alejandro Villanueva.

