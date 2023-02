Guía TV, Alianza Lima frente a Sport Boys por la liga peruana. | Fuente: @ClubALoficial

El debut blanquiazul en esta temporada. Este fin de semana, Alianza Lima chocará ante Sport Boys como local en lo que será la fecha 4 del Apertura de Liga 1 Betsson 2023.

Será el primer partido oficial de Alianza Lima en este reinicio de la Liga 1, ahora con Sport Boys en el horizonte. En la tercera jornada, el cuadro íntimo que dirige el director técnico Guillermo Salas no se presentó en el Alberto Gallardo para medirse con Sporting Cristal. Ello hizo que pierda por walkover con un marcador de 3-0.

El duelo de Alianza frente a la 'Misilera Rosada' del Callao se jugará el domingo 12 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria, en horario confirmado de las 4:00 p.m. para Perú.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Alianza Lima vs. Sport Boys: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

La contienda marcaría el primer partido de Carlos Zambrano en el cuadro de 'Chicho'. Para esta campaña se ha sumado como flamante refuerzo del vigente bicampeón del fútbol peruano.

"He vuelto al grupo, ya me siento mejor. Hoy hice un poco fútbol, me siento mucho mejor, vine con una dolencia pero ya estoy bien", remarcó el popular 'León', internacional con la Selección Peruana.

En Alianza Lima preparan una oncena titular conformada por Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Montoya, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Andrés Andrade, Gabriel Costa; Bryan Reyna y Hernán Barcos.

Del otro lado de la esquina se encuentra Sport Boys, que viene más que motivado al ganarle al conjunto del Unión Comercio en la fecha anterior.

El club de la selva peruana se había adelantado por medio de Antonio Romero a los 81', pero fue derrotado en la remontada rosada gracias a los tantos de Jesús Barco y Fabrizio Roca, a los 85' y 88', respectivamente.



¿Será transmitido el Alianza Lima ante Sport Boys vía TV por Liga 1?

El duelo no irá por televisión, radio ni en otra plataforma virtual, de momento. RPP.pe te informará lo que ocurra en el Alejandro Villanueva.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo el ejercicio estimula el cerebro y mejora la salud mental?

Los trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad no son fáciles de tratar. Los medicamentos ayudan a muchos, pero tienen una alta tasa de fracaso y pueden tener efectos secundarios desagradables. La terapia de conversación requiere mucho tiempo y es costosa. Y ninguno de los enfoques es adecuado para prevenir el desarrollo de los trastornos en primer lugar. Pero muchas personas pasan por alto otra opción que, cuando funciona, puede ser una de las formas más efectivas, menos perturbadoras y más económicas de controlar los trastornos de salud mental: el ejercicio.