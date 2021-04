Arley Rodriguez integrará por primera vez la lista de convocados de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Arley Rodríguez cada vez está más cerca de debutar con Alianza Lima. Tras ponerse a punto, el delantero colombiano integrará por primera vez la lista de convocados del elenco blanquiazul en el duelo ante Sport Huancayo.

El exjugador de Carlos A. Mannucci arribó el pasado 28 de marzo a Lima, y luego de sumar semanas de trabajo con la institución victoriana, Carlos Bustos tomó la decisión de incluirlo dentro de los concentrados para el partido ante el ‘Rojo Matador’.

Por otro lado, más allá de anotar en su debut ante Deportivo Municipal, Jefferson Farfán no irá desde el arranque ante el equipo de Wilmar Valencia y estará en la banca de suplentes. En esa misma línea, Hernán Barcos no será parte de la once titular.

Carlos Bustos no ha confirmado el equipo que jugará ante Sport Huancayo, sin embargo se pudo conocer que el entrenador argentino evalúa variantes. Pablo Miguez ocuparía la posición de defensa central en reemplazo del expulsado Joao Montoya, mientras que Miguel Cornejo y Wilmer Aguirre podrían jugar desde el pitazo inicial.

El duelo ante los huancaínos está programado para este miércoles 14 de abril a las 3:30 pm en el estadio Alberto Gallardo. El equipo íntimo tiene cuatro puntos en el grupo ‘B’ del torneo, tras empatar 2-2 ante Cusco FC y vencer 1-0 a Deportivo Municipal, respectivamente.

La administración de Alianza Lima está a la expectativa de la posible programación de su partido ante Alianza Atlético de Sullana, por la primera jornada del torneo. La decisión de la misma, dependerá de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

