Regresos esperados y bajas sensibles: Alianza Lima anunció sus convocados para el duelo con Sport Huancayo

Salen con su mejor equipo. Alianza Lima anunció su lista de convocados para el encuentro con Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro de La Victoria dio a conocer a los jugadores que entraron en consideración para el cotejo de este lunes, 20 de octubre.

Las grandes novedades en la lista son la inclusión de Guillermo Viscarra, Hernán Barcos y Alessandro Burlamaqui, quienes no estuvieron en el encuentro pasado por selección, suspensión y lesión, respectivamente.

Los que no entraron en la convocatoria han sido Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Alan Cantero y Kevin Quevedo, este último por precaución tras la lesión sufrida en el cotejo ante Sport Boys.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs. Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima está programado para el lunes, 20 de octubre, en el Estadio IPD Huancayo, ubicado en la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m. En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 12:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 8:15 p.m.