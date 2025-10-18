Sport Huancayo vs. Alianza Lima: ¿cuándo juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima volvió al ruedo en el Clausura con un triunfo que los llevó al segundo puesto de la Tabla Acumulada y para mantenerse en ese casillero buscará una nueva victoria cuando enfrente a Sport Huancayo en la altura.

Ya con pocas opciones de hacerse del título nacional, Alianza Lima centra su objetivo en ser Perú 2 para la Copa Libertadores del próximo año. Para ello debe acceder a los playoffs de la Liga1 y se medirá en esta ocasión a un irregular Sport Huancayo que lucha por un cupo para la Copa Sudamericana 2026.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco blanquiazul de Alianza Lima está programado para el lunes 20 de octubre en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m. En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 12:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 8:15 p.m.

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Alianza Lima EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Sport Huancayo vs. Alianza Lima a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y tam

Sport Huancayo vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Sergio Barboza; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Janio Postio y Marlon De Jesús.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Piero Cari; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sport Huancayo vs Alianza Lima: últimos resultados

04/10/2025 | Sport Boys 2-1 Sport Huancayo – Clausura

30/09/2025 | Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad – Clausura

26/09/2025 | Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo – Clausura