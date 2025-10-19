Cusco FC no baja los brazos: "Vamos a luchar mientras dé la matemática", apuntó Juan Tevez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco FC se mantiene en la pelea. El último sábado, el elenco dorado derrotó 2-1 a Cienciano, en condición de visitante, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Juan Manuel Tevez fue la gran figura en la tienda de Cusco FC al marcar un doblete en el Estadio Garcilaso de la Vega. Tras el cotejo frente al 'Papá', el delantero argentino dio declaraciones y mencionó que su conjunto va a pelear hast el final por el título del Clausura.

"Vamos a luchar mientras la matemática dé. Este grupo tiene el sueño de eso y también en la Tabla Acumulada", declaró el atacante de Cusco a L1 Max.

💛🙌 ¡VICTORIA DORADA EN CASA! 🔥🏟️



Nuestro equipo dejó el alma en la cancha y con el aliento de toda la familia cusqueña, sumamos tres puntos que saben a orgullo y esfuerzo. 💪



¡Cuando Cusco juega unido, nada lo detiene! 💛#SomosCusco pic.twitter.com/1ao1KaNHgk — Cusco FC (@CuscoFC_2009) October 19, 2025

Cusco FC sigue en la pelea por la Liga1

Además, habló sobre cómo se vivieron los minutos finales en su conjunto, ya que Cienciano fue con todo por el empate en la recta final.

"Fue de mucho nerviosismo. Después tuvimos mucha satisfacción cuando el árbitro dio el pitido final del partido", dijo el jugador del equipo que dirige el DT Miguel Rondelli.

Por último, agregó por sus goles que "me quedé con ganas de uno más, pero la verdad que la expulsión (Aldair Fuentes a los 53 minutos) nos condicionó. Estoy feliz porque llegaba de un momento algo bajo y ahora hay que seguir soñando".

Hay que tener en cuenta que con el triunfo, Cusco FC llegó a 26 puntos y se puso a cuatro del líder Universitario de Deportes. Los cusqueños estarán a la espera de un tropiezo crema este lunes contra Ayacucho.

Programación de fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Sábado 18 de octubre

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Juan Pablo II (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético (Estadio Juan Maldonado Gamarra - Cutervo)

6:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 19 de octubre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC (Estadio Campeones del 36 - Piura)

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Lunes 20 de octubre

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima (Estadio IPD - Huancayo)

6:00 p.m. | Sport Boys vs. FBC Melgar (Estadio Miguel Grau - Callao)

8:15 p.m. | Universitario vs. Ayacucho FC (Estadio Nacional - Lima)