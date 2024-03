Luis Iberico revela que rechazó a Alianza Lima y habló de su hinchaje por Universitario

Luis Iberico es uno de los jugadores peruanos que se desempeñan en el fútbol del exterior. El pasado fin de semana, por ejemplo, se coronó campeón de la Supercopa de Letonia con la camiseta del Riga.

El fichaje de Luis Iberico, con pasado en el Melgar de Arequipa, se dio en 2023 y este martes el delantero habló en Fútbol como cancha de RPP. En el diálogo, el atacante habló de lo que ha sido su adaptación al fútbol de Letonia de primera división. Quiere ganarlo todo y emigrar a un torneo de mayor nivel.

"Lo primero que puedo decir es que aquí hay mucho frío y se juega con intensidad. La pelota corre mucho porque las canchas las mojan. Es una liga muy física en la que constantemente se corre. Te puedes encontrar con rusos o africanos que chocan", sostuvo Iberico en un primer momento.

Peruanos en el Mundo La palabra de Luis Iberico en RPP.

Luis Iberico, Alianza Lima y Universitario de Deportes

Posteriormente, el también exfutbolista de San Martín dio cuenta que uno de los grandes conjuntos del fútbol peruano lo llamó, pero que tuvo la firme decisión de mantenerse en Europa.

"De momento este año lo hemos empezado muy bien. Campeonar todo lo posible y jugar, anotar goles. De ahí dar un salto a una mejor liga. Tuve contacto con la gente de Alianza Lima, pero el plan que tenía era quedarme en Riga. Me llamaron hace un mes cuando estaba en pretemporada. Veía que tenía participación en el equipo y sabía que el año lo quería tener aquí", manifestó.

Además, Luis Iberico comentó sobre su hinchaje por Universitario. Pese a ello, primero quiere alcanzar el éxito en el Viejo Continente.

"No te diría cualquiera (fichar por un equipo de Lima). Yo desde muy pequeño soy hincha de la 'U' así que eso es claro. Aunque de momento tengo pensado el año aquí. Va por ahí más que todo", añadió el delantero.

El sueño de Luis Iberico en la blanquirroja

Finalmente, mostró su deseo de ser parte de la Selección Peruana que ahora es dirigida por el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

"Es difícil lo de la selección porque creo que el comando quizás se centra en la liga peruana. Sentí un crecimiento al llegar aquí y ya estará en ellos convocarme o no. Yo trabajo para ello. Estoy concentrado en la liga. De momento no he tenido comunicación con el comando técnico de la Federación. Yo espero y anhelo que se dé", dijo.

