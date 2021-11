Alejandro Hohberg ingresó en la primera final ante Alianza Lima. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Después de la primera final ante Alianza Lima y con derrota por la mínima diferencia, en Sporting Cristal no hubo tiempo para el descanso. Y es que el equipo de Roberto Mosquera ha venido trabajando toda la semana, ajustando algunos detalles que le permitan darle vuelta a la serie y lograr el ansiado título de la Liga 1. Y acá, te contamos todo lo que se ha tabajado en La Florida.

Un tema recurrente en cada sesión de entrenamiento ha sido la definición ante el arco rival. No perdonar las chances que se puedan presentar el domingo 28 en el Estadio Nacional. Y todos, sin excepción, trabajaron en ello. La otra apuesta en la práctica de Sporting Cristal pasó por reconfirmar el sistema que mayor beneficio le ha traído en la temporada: el 4-3-3. Una formación que le permite ser más compacto en defensa y ataque. Además, que ahora serán ellos los que deberán salir a proponer desde el arranque.

Otro escenario que se planteó en La Florida fue el ingreso de Alejandro Hohberg. El volante, ya recuperado de una lesión en la rodilla, tuvo la chance de ingresar en el segundo tiempo ante Alianza, pero su nivel no fue del todo bueno. De hecho, se le sigue viendo bien en los entrenamientos y ahora que que hay que darle vuelta a la serie, su titularidad es algo posible. No está definido, pero sí se discute. Y de arrancar, serán Percy Liza o Marcos Riquelme quienes dejen su lugar en el once.

Así, Sporting Cristal se alista para enfrentar a Alianza Lima en la segunda final de la Liga 1 este domingo 28 en el Estadio Nacional (3:00 pm).

