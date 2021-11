Alianza Lima y Sporting Cristal se miden en la final de la Liga 1 Betsson 2021. | Fuente: Liga 1

De poder a poder. Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras la tarde de este domingo 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima en el marco de la primera final de la Liga 1 Betsson 2021.

Uno de los que tiene pasado tanto en Alianza Lima como en Sporting Cristal es el exportero Leao Butrón, quien incluso fue campeón nacional con ambas camisetas. Con los íntimos celebró en 2003, 2004 y 2017, mientras que en la tienda celeste alzó la copa en 1995 y 1996.

Es por ello que en la previa del partido entre Alianza y los rimenses, RPP Deportes se comunicó con Butrón, quien comentó sobre cómo llegan los equipos a la finalísima, además de responder quién quiere que se lleve el campeonato.

También, habló sobre el cambio en el elenco de La Victoria de pasar casi a jugar la segunda división a pelear por un título nacional en un año.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal, imperdible final de Liga 1

Leao Butrón sabe lo que es campeonar con Alianza Lima y Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Ahora que te encuentras fuera de las canchas, cómo vives este tipo de partidos.

En realidad lo veo mucho más tranquilo de lo que era cuando yo jugaba. Lo veo más tranquilo que otras oportunidades. Definitivamente quiero mucho a los dos equipos, pero soy hincha de Alianza Lima.

Por lo que me comentas, veo que esperas que Alianza sea el que se lleve el campeonato...

Claro. Yo inclusive estuve más años en Sporting Cristal, si cuento menores. Todos saben que soy hincha del club y me gustaría que campeone. Lo del año pasado fue duro y sería bueno sacudirse de eso.

¿Crees que si te quedabas este 2021, podrías estar en la cancha en esta final?

La verdad que no lo sé. El físico sí me lo permitía, pero yo ya había decidido retirarme. Creo que había tenido una buena Libertadores, la mejor personalmente, aunque actualmente no sé (si sería titular) porque hay muy buenos arqueros.

Se pasó de ser un equipo que prácticamente estaba en Liga 2 a otro que está a dos partidos de campeonar.

Algo se hizo mal el año pasado, eso lo tengo súper claro. Definitivamente se hizo algo mal y la muestra que Alianza esté en la final quiere decir que se corrigieron las cosas. Me parece totalmente lógico que ambos clubes sean los finalistas porque fueron los mejores a lo largo del año.

Leao Butrón confía en una victoria de Alianza Lima en el Nacional. | Fuente: FPF

Alianza Lima y un parejo duelo en la previa contra Sporting Cristal

Qué cosas fueron las que cambiaron...

Ser realistas de que todos los equipos son iguales, no solamente los grandes. Ser más conscientes de la parte económica y dejar trabajar a un buen cuerpo técnico como es el del profesor Carlos Bustos.

¿A quién ves que llega mejor, Alianza Lima o Sporting Cristal?

Hace un mes me parecía que Alianza estaba en un mejor momento. Después que Cristal se haya recuperado, me parece que es muy parejo, sin temor a equivocarme.

Cuáles crees que son las fortalezas de ambos equipos previo al partido.

En Alianza seguir siendo fuertes atrás y adelante hay jugadores de jerarquía que cuando tengan la oportunidad, deben marcar la diferencia. Si Cristal es lo compacto que fue en la primera mitad de año, para mí se hace fuerte. Todas sus líneas son muy parejas. No es como Alianza que ves una solidez defensiva y categoría adelante; en Cristal todos son parejos.

Qué imagen se te viene a la mente al recordar que defendiste a ambos clubes.

Alianza seguro es más popular. Todo lo que hacía repercutía bastante y en Cristal es mucho más tranquilo en general. Cómo se manejan. Ni mejor ni peor, solamente distintos. Con ambos salí campeón y en los dos se goza igual.

Todo está listo para la primera final de la Liga 1 Betsson 2021. | Fuente: Prensa Liga 1

¿Cómo comparas este equipo de Alianza Lima con el que campeonaste en 2017?

Me parece que este conjunto de Bustos es mucho más práctico y con menos figuras han llegado a la final. El de Pablo Bengoechea era con mayores nombres, aunque no necesariamente más nivel.

¿A quién ves como jugadores a destacar en ambos equipos en la final?

Christofer Gonzales es uno de los que más desequilibra en Cristal. Si no está él, puede ser Alejandro Hohberg. En Alianza sin lugar a dudas Jefferson Farfán, pese a que no sabemos aún cuánto tiempo juegue.

¿Crees que Farfán debe ser titular? Esta temporada lo hemos visto entrar más en los segundos tiempos.

Lo que haga Carlos Bustos siempre será bueno para Alianza. No sé si está para jugar los 90 minutos de la primera final, pero sin duda que si está apto yo lo pondría. Ojalá pudiera jugar y espero que pueda marcar una diferencia.

A casi un año de tu salida de Alianza Lima, ¿crees que tu salida no fue la mejor?

Cada uno se mueve como lo cree mejor conveniente. Yo nunca conversé respecto a las decisiones que tomaron y lógicamente me hubiese gustado que sea distinto. Ya es un tema del pasado y no me mueve mucho.



