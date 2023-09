Alianza Lima vs. Unión Comercio EN VIVO: partidazo en Matute por la Fecha 13 del Clausura

Alianza Lima vs. Unión Comercio se enfrentan EN VIVO por la fecha 13 del Torneo Clausura. Sigue las incidencias del encuentro que se disputará en Matute.

Alianza Lima vs. Unión Comercio EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de septiembre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El encuentro será transmitido por la señal de Liga 1 Max, canal que se emite por la señal de DirecTV (D Sports), Claro TV, Best Cable y otros operadores de paga. También podrás escuchar el partido por RPP Noticias (89.7) y seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima empezó el Torneo Clausura con el pie izquierdo. De hecho, cambiaron de técnico para poder mantener la punta del acumulado y luchar por el campeonato. Y parece que la decisión ha sido la correcta.

El cuadro de La Victoria no pierde hace ocho partidos, y de los últimos cinco, ha ganado cuatro. Gracias a ello, ha podido remontar en el clausura y mantener la diferencia en el acumulado.

"Tenemos en mente luchar por ganar la Liga 1 Betsson 2023. Sabemos que las fechas anteriores se nos complicaron las cosas, pero ahora, con trabajo, estamos sacando los resultados y vamos por buen camino", sostuvo Jairo Concha en conferencia de prensa.













¿Cómo llega Unión Comercio?

Unión Comercio, en tanto, buscará mantener la buena racha que está teniendo en el Torneo Clausura. El cuadro de Claudio Vivas no sabe lo que es perder hace seis partidos, por lo que un buen resultado en Matute le permitirá —de darse otros resultados— salir de la zona de descenso.

"Con la llegada del técnico hemos mejorado un poco en el tema futbolístico. De hecho, los resultados se nos están dando y esperemos seguir así”, indicó Gino Guerrero, atacante de Unión Comercio, en conversación con La hora de Lalo.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: resultados de los últimos partidos

Alianza Lima vs. Unión Comercio: horarios en el mundo

El encuentro entre Alianza Lima vs. Unión Comercio se disputará a las 6:30 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:30 p.m

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Unión Comercio vía TV por Liga 1?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Unión Comercio será transmitido por Liga 1 Max, canal que se emite por la señal de DirecTV (D Sports), Claro TV, Best Cable y otros operadores de paga. Para ver los partidos en Liga 1 MAX vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 (HD) y 604 de tu televisor. En tanto, DirecTV Go es el servicio para que se pueda ver la señal de transmisión desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o incluso una SmarTV.

También podrás escuchar el encuentro en exclusiva por RPP Noticias (89.7 FM) y seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: la previa

