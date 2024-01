Alianza Lima vs. Universidad Católica: a qué hora empieza y por dónde ver el partido por la Tarde Blanquiazul en Trujillo

Alianza Lima vs. Universidad Católica se miden en Trujillo por la Tarde Blanquiazul. Entérate a qué hora empieza y por dónde verlo EN VIVO.

Segunda prueba de fuego. Alianza Lima se enfrenta este domingo 21 de enero a Universidad Católica en la denominada Tarde Blanquiazul 2024.

El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por Liga 1 Max. También podrás seguir el partido EN VIVO por RPP (89.7 FM y 730 AM).

Alianza Lima afrontará su segundo partido de la temporada ante su público trujillano en la denominado Tarde Blanquiazul 2024. En el primer partido, el cuadro de La Victoria no tuvo problemas para vencer 2-0 a Once Caldas, con goles de Hernán Barcos. Por ello, se espera que, para el cotejo de este domingo, el técnico Alejandro Restrepo mande al terreno de juego el mismo once que arrancó en la Noche Blanquiazul.

Al frente tendrá a la Universidad Católica, cuadro que se vio sorprendió en la Tarde Celeste y cayó goleado por 4-0. El equipo chileno pondría en el campo al mismo once que se vio superado el domingo pasado, por lo que se espera una mejora sustancial este fin de semana en el Mansiche.

Alianza Lima vs. Universidad Católica: horario del partido por la Tarde Blanquiazul 2024

Perú: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 2:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Italia: 2:00 p.m.

Francia: 2:00 p.m.

Alianza Lima vs. Universidad Católica: Fecha y canal

