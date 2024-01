Jairo Concha: "Soy hincha de Universitario desde que tengo uso de razón"

Universitario de Deportes presentó este viernes a sus seis refuerzos en su año de centenario, entre ellos el volante nacional Jairo Concha, que llega al cuadro crema después de salir bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022.

“Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que me toque mañana jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo", indicó Concha en conferencia de prensa.

A continuación, Concha dejó en claro que pese a jugar en Alianza Lima, siempre fue hincha de Universitario, el club de sus amores.

"No sé si todos sabían, pero yo soy hincha de la 'U' desde que tengo uso de razón. He llegado al club al que quiero. Cuando me dijeron que me querían me puse feliz y la verdad es que no pensé mucho la decisión porque este año es importante para el club porque se cumplen 100 años y entonces quería formar parte del club para conseguir los objetivos", añadió.

¿Por qué Concha fichó por Universitario?

Jairo Concha dio a conocer que el administrador del cuadro crema, Jean Ferrari, fue importante para aceptar la propuesta de Universitario.

"Yo decidí fichar por Universitario porque tuve conversaciones con Manuel (Barreto) y Jean (Ferrari). Ellos me hicieron saber lo que pensaban de mí, me hicieron sentir que me querían, que soy parte de un proyecto importante de club. Eso me hizo sentir importante y por eso fiché por el club", señaló.





Jairo Concha dice que le convenció la propuesta de Universitario. | Fuente: RPP - Andrea Closa

