Christian Cueva tras críticas por jugar una 'pichanga': "No tengo por qué rendirles explicaciones" [VIDEO]

El futbolista Christian Cueva fue captado disputando una ‘pichanga’ en Trujillo, situación que generó controversia debido a su situación física: el mediocampista sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha durante su retorno a Alianza Lima en la temporada anterior.

Christian Cueva, que no tuvo el rendimiento esperado con el conjunto blanquiazul, indicó que viajará la próxima semana a Barcelona para someterse a la operación en la rodilla y respondió a los cuestionamientos sobre jugar ‘fulbito’ a pesar de su condición actual.

“Yo ya tomé una decisión, no es que no me importe mi carrera o mi vida, me importa mucho. No puedo estar cerca de la gente que no me suma. Se habló de la pichanga… si bien yo no estoy al 100 %, estuve con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario. Creo yo que eso no le hace daño a nadie, mientras yo puedo manejar la situación de una forma tranquila, sin llevar esa pichanga a otro nivel, creo que no hay necesidad de pensar en lo que diga la gente o la prensa. Es lo que creo yo y a mí no me va a cambiar nadie”, declaró el volante en ‘FUTMAX League’.

“Yo no siento que tenga que cuidar mucho mi imagen, porque mi esencia es esta. No tengo por qué rendirles explicaciones a las personas de tantas cosas en mi vida”, añadió.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Cueva y la reunión con Jorge Fossati

Jorge Fossati, nuevo entrenador de la Selección Peruana, reveló que tuvo un diálogo con Christian Cueva respecto a la lesión que le llevó a perderse el final de temporada y su situación contractual entre Alianza Lima y Al Fateh. El volante resaltó la llegada del uruguayo a la Videna.

“La primera impresión que me dio es que es una excelente persona. Eso va a ayudar mucho a que nosotros volvamos a ese camino. Lo que hizo con la ‘U’ no fue casualidad”, mencionó.

Jorge Fossati, quien se mostró interesado por la recuperación del futbolista, dijo que no le preocupaba si Cueva disputaba una ‘pichanga’ o se encontraba en la playa.

"A mí no me cambia nada de que esté en una pichanga o que esté en la playa. El problema de él es que ojalá fuera eso. Yo estaría feliz, pero a mí los médicos me dicen que hoy debe ser operado sí o sí. No hay otra solución. A mí, lo que me preocupa, es que los médicos trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápido que se pueda”, consideró el uruguayo.

La rodilla de Christian Cueva tras lesionarse durante su paso por Alianza Lima | Fuente: FUTMAX

La salida de Reynoso de la selección

La llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana se concretó tras la destitución de Juan Reynoso. El entrenador convocó a ‘Aladino’ a disputar partidos amistosos durante el 2023 y tuvo la intención de citarlo para el inicio de las Eliminatorias, sin embargo, no llegó a ser parte aún de ningún cotejo de camino al Mundial 2026.

“Con Juan tengo una excelente relación, me llevé muy bien el tiempo que estuvimos en la selección. Me siento triste por Reynoso, es un entrenador muy bueno, trabajos sensacionales. Con el tiempo será más grande y tendrá oportunidades”, indicó sobre Juan Reynoso.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo son las bandas terroristas que imponen el miedo en Ecuador?

En el siguiente informe, especialistas y un periodista ecuatoriano explican cuán sanguinarias y poderosas son las bandas calificadas como terroristas por el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.