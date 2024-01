Carlos Zambrano muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Lanús

Carlos Zambrano no ha tenido una buena temporada en Alianza Lima. Con apenas 22 partidos jugados, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, el defensor nacional no pudo demostrar en todo el año -salvo el partido ante Municipal, donde marcó dos goles- el nivel que lo llevó a convertirse en figura de Boca Juniors.

Por esta razón, la dirigencia blanquiazul decidió -a pesar de que tiene contrato vigente- no contar con el futbolista para la temporada 2024. De hecho, el propio Bruno Marioni, gerente deportivo del club, lo confirmó. “Carlos tampoco va a entrar dentro de la estructura deportiva este año. Hemos hablado, estamos tratando de encontrar la mejor salida posible”, mencionó.

Ante esto, diversos clubes se habrían puesto en contacto con el cuadro blanquiazul para el traspaso del jugador, pero solo uno tendría el visto bueno.

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, Alianza Lima y Lanús llegaron a un acuerdo por Carlos Zambrano, y lo único que faltaría es que el Granate arregle con el defensor central.

“Lanús y Alianza Lima han llegado a un principio de acuerdo por Carlos Zambrano. Sin embargo, su regreso al fútbol argentino no puede considerarse un hecho, ya que falta que el defensor arregle contrato con el Granate”, escribió el periodista en su cuenta de X.

🚨Lanús y Alianza Lima han llegado a un principio de acuerdo por Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano y sus problemas en Alianza Lima

Carlos Zambrano fue considerado como uno de los mejores refuerzos de la temporada 2023. Es más, demostró su jerarquía desde las primeras fechas, donde brilló ante Universitario de Deportes, Academia Cantolao y Deportivo Municipal, donde marcó dos goles de cabeza.

Sin embargo, se empezó a ver un tema recurrente en el futbolista y que se notó a final de temporada: su no presencia en la mayoría de encuentros de altura. No fue convocado para los partidos contra UTC, Sport Huancayo, Melgar, ADT, Cusco FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso. Y si bien el equipo sacó buenos resultados, su ausencia se hacía notar.

Ante esto, la dirigencia tomó la decisión de no contar más con el futbolista, situación que no le agrado al experimentado central. “En un par de semanas definiré mi futuro. Yo tengo contrato con Alianza y tengo que resolver primero esos problemas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa. Nadie me comentó nada, simplemente me bajaron el dedo”, sostuvo en el programa FUTMAX League de Liga 1 Max.

Carlos Zambrano debutó en el fútbol profesional con la camiseta de Schalke 04. Luego pasó por St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Rubin Kazan, PAOK, Basilea, Dinamo Kiev y Boca Juniors.