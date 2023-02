'Chicho' Salas halagó a Piero Quispe: "Nosotros quisiéramos contar con él"

Piero Quispe ingresó a los 83 minutos del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima / Universitario

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Alianza Lima en el estadio Monumental, en el primer clásico de la Liga1 Betsson 2023. El cuadro crema generó mucho, pero no pudo concretar las chances y terminó pagando caro los errores. De todas formas, el DT íntimo, Guilermo Salas, halagó a distintos futbolistas cremas. Uno de ellos, y a quien más le 'tiró flores' fue Piero Quispe.



En diálogo con RPP Noticias, 'Chicho' se refirió al volante de la 'U', quien ingresó a poco del final y ocasionó peligro, pese a no influir en el marcador. Al respecto, mencionó que le sorprende su suplencia y que le gustaría tenerlo en su equipo.

"Sí me sorprende (que no sea titular), me sorprende, pero depende mucho de la idea del técnico. Piero Quispe me parece un buen jugador, lo demuestra cada vez que entra y juega. Nosotros quisiéramos contar con él. Es un jugador que de acá a poquito tiempo va a estar jugando en la Selección. Tiene buenas caracteristicas, condiciones. Son decisiones de los técnicos", dijo en Fútbol Como Cancha.

"(Universitario de Deportes) Tiene a Martín Pérez Guedes y a Horacio Calcaterra, que son jugadores intensos. Tiene jugadores que pisan las dos áreas. Quizá le falta eso a Quispe. Estoy pensando desde afuera, porque no sé su día a día, pero claro que me gusta. ¿Quién no quisiera tener a Quispe? A Andy Polo también. Lo fastidian mucho, pero fue uno de los que más nos complicó ayer. Se hace difícil marcar a Polo. Es un extremo potente, encarador. Se saca a uno o dos jugadores de encima sin problema", agregó.

Asimismo, manifestó que tanto Piero Quisé como Andy Polo son futbolistas que pueden, por su edad y características, aportar a la blanquirroja. "Son jugadores que le van a hacer bien a la Selección Peruana. No se si van a estar en Alianza Lima, a mí me encantaría, pero son jugadores que tenemos para el 'profe' Juan Reynoso. Son jóvenes", finalizó.

No le gustó el festejo de Pablo Sabbag

Por otro lado, 'Chicho' Salas', entrenador de Alianza Lima, contó que, en el entretiempo, conversó con el delantero Pablo Sabbag, pues no le agradó su celebración tras el 1-0 ante Universitario de Deportes.

El colombiano celebró frente a occidente, llevándose ambas manos a las orejas. "Conversé con Sabbag sobre su celebración en el entretiempo. No lleva a nada burlarnos o ser sarcásticos. Eso no me gusta y trato de inculcar lo mismo a los jugadores. Le dije que no vuelva a hacer ese tipo de celebraciones por un tema de respeto al rival y a su hinchada", indicó en Fútbol Como Cancha.

Llegada de Christian Cueva se complica

Aunque el hincha de Alianza Lima tenía la ilusión de ver a Christian Cueva con la camiseta blanquiazul en la Liga1 Betsson 2022, el entrenador del cuadro victoriano confesó que la posibilidad es cada vez más lejana.

"Había intención de mi parte de que (Christian) Cueva pueda venir, pero parece que cada vez su situación está más difícil. ¿Quién no lo quisiera en su equipo? Es el único al que esperaríamos, aunque lo veo difícil", puntualizó.