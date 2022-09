Universitario le rescindió contra a Ángel Cayetano este 2022. | Fuente: @Universitario

Alianza Lima recibirá este domingo a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva por el Clausura 2022 de Liga 1 Betsson.

En el Apertura, Alianza Lima se impuso con autoridad a Universitario de Deportes en el Monumental con un contundente 4-1 gracias a los goles de Jairo Concha (doblete), Arley Rodríguez y Hernán Barcos. Este 4 de setiembre, los cremas buscarán revancha en el estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria.

En el cotejo jugado en Ate, Ángel Cayetano fue titular y testigo de la victoria de los hombres de Carlos Bustos. Este jueves, el volante charrúa conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias y dijo esperar que su exequipo le gane al elenco de Alianza Lima.

Universitario se prepara para visitar a Alianza Lima

"Sigo a los muchachos y sé que se viene el Clásico. Espero que la revancha sea para la 'U', si Dios quiere. Ojalá se puedan quedar con el cotejo. Me gustaría que sea un 2-0", dijo el ahora mediocampista del Deportivo Maldonado charrúa.

También, fue consultado sobre cómo vivió la dura caída frente a los íntimos en el Apertura. Remarcó que el vigente campeón de la Liga 1 los superó en juego.

"Ese partido lo vi como siete veces. Los primeros 20 minutos tuvimos dos chances y luego nos anotaron. Estuvimos desordenados. Ellos hicieron un gran encuentro. Fuimos superados. Espero que este Clásico sea crema", dijo el exfutbolista de Universitario.

Por último, Ángel Cayetano reflexionó sobre su salida de la tienda crema. Llegó de la mano de Gregorio Pérez, pero con Carlos Compagnucci le tuvo que decir adiós al club de Odriozola.

La salida de Cayetano en Universitario

"El nuevo DT me dijo que no me iba a tener en cuenta. Hay que saber dar un paso al costado para que lleguen otras personas. Fue un poco de eso. Le agradezco al profesor porque fue directo conmigo. Siento que pude dar más", indicó.

En lo que va del Clausura 2022 de la Liga 1, los dirigidos por Compagnucci marchan en el octavo lugar con 14 puntos, a seis unidades del líder Atlético Grau.

