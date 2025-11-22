Vuelve Pablo Lavandeira: Alianza Lima anunció su lista de convocados para el duelo contra UTC

Alianza Lima recibe una buena noticia a pocas horas de culminar el Torneo Clausura. Y es que el volante Pablo Lavandeira vuelve a una convocatoria, después de seis meses.

A través de sus redes sociales, el cuadro de La Victoria publicó la lista de jugadores considerados para el duelo ante UTC, por la fecha 19 del Torneo Clausura, donde se encuentra el volante ofensivo. Como se recuerda, Lavandeira se lesionó en el mes de mayo, perdiéndose parte del Apertura y todo el Clausura.

Sin embargo, Néstor Gorosito no contará con jugadores importantes como Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui y Jean Pierre Achimbaud.

Alianza Lima se enfrentará a UTC este domingo 23 de noviembre en Matute. Si logra una victoria y Cusco FC pierde, clasificará directamente a la final de los playoffs.

Lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante UTC

Arqueros: Ángelo Campos y Guillermo Viscarra.

Defensas: Marcos Huamán, Carlos Zambrano, Brian Arias, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco.

Volantes: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Piero Cari, Sergio Peña y Pablo Ceppelini.

Delanteros: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.