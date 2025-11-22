Liga 1: UTC visita a Alianza Lima por la fecha 19

La previa del choque de Alianza Lima ante UTC, a disputarse en el estadio el Coloso Victoriano mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Julio Quiroz Carrillo.

A partir de las 15:00 horas, Alianza Lima y UTC protagonizarán mañana su choque por la fecha 19 de la Liga 1, en el estadio el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y UTC

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima sacó un empate por 2 en su visita a Melgar. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC viene de perder contra Sport Huancayo por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 7 goles y recibieron 9.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Julio Quiroz Carrillo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Alianza Lima y UTC, según país