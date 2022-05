Waldir y Barcos. | Fuente: Instagram

Alianza Lima derrotó 1-0 a San Martín en el final con un gol de penal de Hernán Barcos. Este agónico triunfo no fue recibido de lo mejor por el goleador histórico del cuadro blanquiazul, Waldir Sáenz, quien no dudó en afirmar que los 'santos' debieron alzarse con el triunfo por cuatro goles.

Las declaraciones no pasaron por alto para los hinchas de Alianza Lima y una de ellas fue comentada por el 'Pirata' Barcos que en redes sociales estuvo de acuerdo que califiquen al exdelantero de "mal tipo".

Ahora, Waldir volvió a salir al frente y ratifica que Alianza Lima y Hernán Barcos no fueron justos ganadores ante San Martín. "Tuvo oportunidad de gol y no la aprovechó, y después vi el penal, que no fue penal. Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado. Esa es mi opinión y eso es lo que vi", señaló.

Asimismo, Sáenz le restó importancia al exgoleador de Palmeiras y Gremio. "Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que es Alianza, y Barcos no es Alianza. Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que sume puntos y que haga bien las cosas en la Copa Libertadores como hincha", agregó a Willax Deporte.

Waldir y las redes sociales

Finalmente, Waldir indicó que Barcos debe dedicarse a aumentar su cuota goleador en Alianza y no "vivir" en las redes sociales.

"Barcos no es Alianza, soy hincha de Alianza. Los jugadores pasan, la institución queda. No sé, su vida de él son las redes sociales, que se preocupe en hacer goles en Alianza", culminó.

Así fue el tanto de penal que marcó Hernán Barcos. | Fuente: Gol Perú





