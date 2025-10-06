Alianza Lima pone una condición: ¿qué necesita lograr Néstor Gorosito para renovar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima entró en una crisis de resultados tras perder ante Alianza Universidad en Huánuco. Este resultado determinó que se ubique en el sexto lugar a 12 puntos del líder Universitario de Deportes por lo cual ganar el Torneo Clausura 2025 ya es una chance remota.

A pocas semanas de acabar el Clausura, la posible renovación de Néstor Gorosito es un tema que se habla con fuerza en la interna de Alianza Lima, aunque tras los malos resultados la historia cambió, es decir, ya no es seguro que continúe la era del DT argentino.

RPP ratifica que existe un acuerdo verbal para que se selle la renovación. Solo faltaba la firma hace una semanas, pero ahora desde la administración de Alianza se puso una condición. Un requisito deportivo que se debe lograr este año.

Al margen de la buena campaña en torneos de Conmebol, especialmente en la Copa Sudamericana, para que Gorosito pueda seguir la próxima temporada, el cuadro blanquiazul debe quedar como mínimo entre los tres primeros lugares del torneo peruano.

Eso sí, si Alianza no queda entre los primeros lugares de la Liga1, se analizará otros factores en la foto final. El futuro de Gorosito con los íntimos ya depende de más de un requisito.