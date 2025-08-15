Últimas Noticias
Alianza Universidad vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Guía TV, Alianza Universidad vs Chankas por la liga peruana.
Guía TV, Alianza Universidad vs Chankas por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles de lo que será el encuentro entre Alianza Universidad y Los Chankas en Huánuco.

Alianza Universidad vs. Los Chankas se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa, la tienda de Alianza Universidad marcha en el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos. Del otro lado de la esquina, el elenco de Los Chankas -de la ciudad de Andahuaylas- cuenta con dos unidades más que su rival de turno.

Así llegan Alianza Universidad y Los Chankas a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad viene de empatar a uno con Deportivo Garcilaso en la pasada jornada del certamen. En tanto, los 'guerreros' llegan de derrotar 3-2 a Atlético Grau.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 16 de agosto en el Estadio Heraclio Tapia, ubicado en Huánuco. El recinto tiene una capacidad para 25,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Universidad vs Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Alianza Universidad vs Los Chankas en vivo por TV?

El partido de Alianza Universidad contra Los Chankas será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Universidad vs Los Chankas: alineaciones posibles

Alianza Universidad: Italo Espinoza; Aldair Perleche, Benjamín Ampuero, Otavio Gut, Alexi Gomez; Carlos Ascues, Omar Vásquez, Marcos Lliuya, Jack Durán; Jeremy Canela y Yorleys Mena.

Los Chankas: Hairo Camacho; David Gonzáles, Ederson Mogollon, Héctor González, Jorge Palomino, Ayrthon Quintana; Jordan Guivin, Adrian Quiroz, José Manzaneda; Oshiro Takeushi y Pablo Bueno.

