Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Sport Boys vs. Garcilaso: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Señal TV, Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por la liga peruana.
Señal TV, Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sport Boys está obligado en ganarle a Deportivo Garcilaso de local para salir de los últimos puestos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La tienda de Deportivo Garcilaso es uno de los protagonistas en lo que va del certamen ya que marcha en la cuarta casilla con 9 puntos, a cuatro unidades del líder Sporting Cristal. En tanto, con Sport Boys sucede lo contrario ya que los del Callao son decimoséptimos con 4.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Sport Boys y Deportivo Garcilaso a la fechaa 6 del Torneo Clausura 2025?

Sport Boys llega de perder 1-0 a manos de Universitario de Deportes, mientras que el popular 'Pedacito de cielo' empató a uno con Alianza Universidad en la jornada pasada.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 15 de agosto en el Estadio Miguel Grau. El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
  • En Chile, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilasocomienza a las 10:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo vía TV?

El partido de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Erick Gonzáles, Sebastián Aranda; Oslimg Mora, Fidel Martínez y Carlos López.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Juan Lojas, Héctor Salazar, José Gallardo, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; Nicolás Gómez., Kevin Sandoval; Yuriel Celi, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Te recomendamos

NUESTROS PODCAST

Salud mental en el Perú: derechos, brechas y barreras invisibles

La cobertura en salud mental en el Perú ha avanzado, pero aún enfrenta grandes retos. El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre la ampliación del PEAS para incluir todos los diagnósticos de salud mental, la escasez de profesionales y las barreras que impiden un tratamiento continuo. Un análisis claro y urgente sobre cómo lograr un acceso real y sostenido a la atención en salud mental.

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sport Boys Deportivo Garcilaso Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA