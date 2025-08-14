Sport Boys vs. Garcilaso: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La tienda de Deportivo Garcilaso es uno de los protagonistas en lo que va del certamen ya que marcha en la cuarta casilla con 9 puntos, a cuatro unidades del líder Sporting Cristal. En tanto, con Sport Boys sucede lo contrario ya que los del Callao son decimoséptimos con 4.

¿Cómo llegan Sport Boys y Deportivo Garcilaso a la fechaa 6 del Torneo Clausura 2025?

Sport Boys llega de perder 1-0 a manos de Universitario de Deportes, mientras que el popular 'Pedacito de cielo' empató a uno con Alianza Universidad en la jornada pasada.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el viernes 15 de agosto en el Estadio Miguel Grau. El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

🔜 PRÓXIMO PARTIDO ⚽



🆚 Deportivo Garcilaso

📆 Viernes 15/07

🕗 8:00 p.m.

🏟️ Estadio Miguel Grau

📍 Callao



🎟 Compra tu entrada en Ticketmaster: https://t.co/7fcsUxXFom#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/qeerBPCm3b — Club Sport Boys Association (@sportboys) August 13, 2025

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilasocomienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo vía TV?

El partido de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles



Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Erick Gonzáles, Sebastián Aranda; Oslimg Mora, Fidel Martínez y Carlos López.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Juan Lojas, Héctor Salazar, José Gallardo, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; Nicolás Gómez., Kevin Sandoval; Yuriel Celi, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

