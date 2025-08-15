Vuelve la magia: Christian Cueva se recuperó de una lesión y Emelec le dio el alta médica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva no ha jugado los últimos tres partidos de Emelec debido a una lesión. Y es que el popular 'Aladino' presentó un microdescargo en el isquiotibial, lo que lo alejó de los terrenos de juego.

Sin embargo, el regreso de Christian Cueva a las canchas con Emelec se dará este fin de semana. Resulta que el cuadro 'bombillo' dio cuenta respecto a la recuperación del volante ofensivo peruano, por lo que ya se encuentra a las órdenes del director técnico Guillermo Duró.

"Cueva y Luis Adrián Caicedo cumplieron con el proceso de recuperación y ya se encuentran a las órdenes del cuerpo técnico del club", es lo que indicaron desde Emelec por medio de un comunicado.

Más novedades en el equipo de Christian Cueva

Posteriormente, en el cuadro 'eléctrico' reportaron también sobre algunas bajas en el corto plazo.

"Facundo Castelli presenta una inflamación de rodilla (hidroartrosis). Está en etapa de evaluación y cumpliendo con el proceso de recuperación. Justin Cuero continúa con el proceso de recuperación", fue lo que agregaron.

De esta manera, se espera la convocatoria en Emelec de Christian Cueva para lo que será el partido de este domingo 17 de agosto contra Técnico Universitario en condición de visitante por la fecha 25 de la Liga Pro de Ecuador.

En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, los dirigidos por el DT Duró marchan en el noveno puesto con 32 puntos, a 18 unidades del líder Independiente del Valle.

Lo que le viene a Emelec

Luego del cotejo frente al cuadro universitario, Christian Cueva y la tienda de Emelec jugarán de local ante el líder del campeonato, el popular 'Matagigantes'.

Hay que tener en cuenta que, además, este elenco no es parte de campeonatos internacionales para lo que resta de temporada como la Copa Libertadores y Sudamericana.