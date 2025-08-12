Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura: fechas y horarios confirmados de los partidos

Programación fecha 6 Torneo Clausura
Programación fecha 6 Torneo Clausura | Fuente: X | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce las fechas y los horarios que se disputarán por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol no se detiene. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El viernes 15 de agosto, abren la jornada los encuentros entre Atlético Grau y Sport Bpys vs Deportivo Garcilaso.

El sábado 26, se disputarán tres partidos: UTC recibe a Juan Pablo II, Binacional se enfrentará a Sporting Cristal, y cierra el día Alianza Lima vs ADT.

Y el domingo 27 de julio, Sport Huancayo se enfrentará a Universitario, Melgar —en el debut de Juan Reynoso— jugará ante Ayacucho y cerrará la fecha Cusco FC vs Alianza Atlético.

Cabe destacar que el partido entre Alianza Universidad vs Los Chankas, que se iba a disputar el sábado 16, ha sido reprogramado para el 30 de agosto. 

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

  • Hora: 8:00 p.m. 
  • Estadio: Miguel Grau


Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad vs Los Chankas  (reprogramado)

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Heraclio Tapia

UTC vs Juan Pablo II

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Germán Contreras

Binacional vs Sporting Cristal

  • Hora: 5:30 p.m 
  • Estadio: Guillermo Briceño

Alianza Lima vs ADT

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva


Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo vs Universitario

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Estadio: IPD Huancayo

Melgar vs Ayacucho FC

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: UNSA

Cusco FC vs Alianza Atlético

  • Hora: 6:30 p.m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega

Descansa: Cienciano

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA