Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura: fechas y horarios confirmados de los partidos

Conoce las fechas y los horarios que se disputarán por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.
El fútbol no se detiene. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.
El viernes 15 de agosto, abren la jornada los encuentros entre Atlético Grau y Sport Bpys vs Deportivo Garcilaso.
El sábado 26, se disputarán tres partidos: UTC recibe a Juan Pablo II, Binacional se enfrentará a Sporting Cristal, y cierra el día Alianza Lima vs ADT.
Y el domingo 27 de julio, Sport Huancayo se enfrentará a Universitario, Melgar —en el debut de Juan Reynoso— jugará ante Ayacucho y cerrará la fecha Cusco FC vs Alianza Atlético.
Cabe destacar que el partido entre Alianza Universidad vs Los Chankas, que se iba a disputar el sábado 16, ha sido reprogramado para el 30 de agosto.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura
Viernes 15 de agosto
Atlético Grau vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Miguel Grau
Sábado 16 de agosto
Alianza Universidad vs Los Chankas (reprogramado)
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Heraclio Tapia
UTC vs Juan Pablo II
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Germán Contreras
Binacional vs Sporting Cristal
- Hora: 5:30 p.m
- Estadio: Guillermo Briceño
Alianza Lima vs ADT
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 17 de agosto
Sport Huancayo vs Universitario
- Hora: 12:00 p.m.
- Estadio: IPD Huancayo
Melgar vs Ayacucho FC
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: UNSA
Cusco FC vs Alianza Atlético
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Descansa: Cienciano