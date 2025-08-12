Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura: fechas y horarios confirmados de los partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol no se detiene. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El viernes 15 de agosto, abren la jornada los encuentros entre Atlético Grau y Sport Bpys vs Deportivo Garcilaso.

El sábado 26, se disputarán tres partidos: UTC recibe a Juan Pablo II, Binacional se enfrentará a Sporting Cristal, y cierra el día Alianza Lima vs ADT.

Y el domingo 27 de julio, Sport Huancayo se enfrentará a Universitario, Melgar —en el debut de Juan Reynoso— jugará ante Ayacucho y cerrará la fecha Cusco FC vs Alianza Atlético.

Cabe destacar que el partido entre Alianza Universidad vs Los Chankas, que se iba a disputar el sábado 16, ha sido reprogramado para el 30 de agosto.

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau





Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad vs Los Chankas (reprogramado)

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia

UTC vs Juan Pablo II

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Binacional vs Sporting Cristal

Hora: 5:30 p.m

Estadio: Guillermo Briceño

Alianza Lima vs ADT

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva





Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo vs Universitario

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: IPD Huancayo

Melgar vs Ayacucho FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: UNSA

Cusco FC vs Alianza Atlético

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega



Descansa: Cienciano