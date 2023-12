Álvaro Madrid confirmó contactos con Universitario: "Me gustaría, ellos juegan la Copa Libertadores"

Universitario de Deportes se encuentra a puertas de su centenario institucional, en el que uno de sus objetivos será pelear por el bicampeonato de la Liga1, además de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

La situación del entrenador Jorge Fossati, pretendido por la Federación para que dirija a la Selección Peruana, ha interrumpido las operaciones en Universitario por las contrataciones de carta a la próxima temporada. Sin embargo, esto no se ha congelado por completo y en el club sí se realizan sondeos por posibles fichajes. Uno de esos jugadores que generó interés en el campeón nacional es el mediocampista chileno Álvaro Madrid.

Universitario preguntó por Álvaro Madrid

Álvaro Madrid es un volante de 28 años que pertenece al Everton de Viña del Mar de Chile. Su carrera la ha realizado en ese club, con un intermedio en Unión La Calera de su país en el curso 2016-17.

En la liga chilena (falta una fecha) registra 29 partidos jugados, todos como titular. Mediocampista de primera línea que registra tres goles y tres asistencias en el presente certamen doméstico. Álvaro Madrid confirmó que recibió un mensaje desde Universitario, con la intención de conocer su situación contractual con el cuadro chileno.

“Desde Universitario me escribió el secretario técnico de Universitario, quería saber mi situación en el club (Everton)”, comentó en entrevista con ‘TNT Sports’. Madrid resaltó la condición de la ‘U’ como vigente campeón del fútbol peruano, así como el hecho que disputará la próxima Copa Libertadores.

“Me gustaría, ellos juegan la Copa Libertadores, son el último campeón, me gustaría salir”, indicó.

Refuerzo de Universitario para el 2024

El caso de Álvaro Madrid es que unos meses atrás renovó contrato con Everton hasta el final del 2025, por lo que no sería sencillo las operaciones para una posible llegada a Universitario.

El futbolista contó, no obstante, que desde la ‘U’ no le hicieron llegar una propuesta concreta. “Tienen un buen proyecto, por lo que me comentó el secretario técnico, pero no mandaron una propuesta oficial”, manifestó.

Universitario esperará solo unos días más para que se resuelva el tema del futuro de Jorge Fossati antes de retomar el cierre de incorporaciones y/o renovaciones. Hasta el momento el único fichaje es el delantero Christopher Olivares, pedido por el uruguayo. Renovó el arquero Diego Romero, los atacantes Andy Polo y José Rivera, los defensas Marco Saravia y Williams Riveros. Dejó el plantel Emanuel Herrera y Alexander Succar fue cedido a Mannucci.

