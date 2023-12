El motivo por el que se frustró la llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario en el centenario del club

Universitario de Deportes cumplirá 100 años de historia en el 2024. Y, en el plan inicial, el nombre de Raúl Ruidíaz estaba presente. Por eso, el mismo día que se obtuvo el título de la Liga 1 Betsson 2023, la directiva crema se puso en contacto con él.

Desde un inicio se supo que la posibilidad era lejana. El delantero tiene contrato con Seattle Sounders por una temporada más y su vínculo con el club de la MLS es como jugador franquicia. Las ganas estaban, pero la situación era complicada.

En ese contexto, representantes cremas fueron claros: si la 'Pulga' lograba su desvinculación, la institución podía hacer un esfuerzo económico importante en cuanto al salario. Sin embargo, eso no pasó. El propio equipo de Estados Unidos anunció su continuidad de cara al siguiente año.

La versión de Universitario de Deportes, según conoció RPP Noticias, es que las pretensiones de Raúl Ruidíaz eran bastante ajenas a las posibilidades de la 'U'. Aún resignando un porcentaje en relación a su actual contrato, la aspiración era recibir, aproximadamente, dos millones de dólares netos al año por tres temporadas. Aunque lo ofrecido era importante en relación al mercado local, no llegaba ni a la mitad de lo pretendido.

Si bien existió voluntad, las cifras se mantuvieron bastante alejadas en todo momento, al punto de que sea inviable acortar distancias. El no estar libre, ser jugador franquicia y tener una expectativa muy por encima del esfuerzo que podían realizar los merengues terminaron por frustrar un deseo que tenían muchos hinchas: que el goleador crema regrese a casa. ¿Se dará más adelante? El tiempo lo dirá.

Los delanteros de Universitario para 2024

En relación al plantel 2023, son dos los atacantes que no continuarán: Emanuel Herrera y Alexander Succar. El primero culminó contrato y el segundo fue prestado a Carlos A. Mannucci. Luis Urruti está en duda, pues si bien se había definido su no renovación, Jorge Fossati pidió que se haga un esfuerzo. Al no saber si el DT uruguayo seguirá al mando, la negociación con 'Tito' se matiene en pausa.

Por otro lado, Alex Valera tiene contrato vigente, José Rivera alargó su vínculo y Christopher Olivares fue contratado. Además, el club está en búsqueda de un centrodelantero extranjero que pueda aportar tanto en la Liga 1 Betsson 2024 como en la Copa Libertadores, torneo en el que Universitario de Deportes participará desde la fase de grupos.

Mercado de pases de Universitario

Llegó:

Christopher Olivares

Renovaron:

Williams Riveros

Matías Di Benedetto

Marco Saravia

Rodrigo Ureña

José Rivera

Andy Polo

Hay acuerdo:

Martín Pérez Guedes (a falta de nacionalización)

En duda:

Luis Urruti

Se fueron:

José Carvallo

Emanuel Herrera

Alexander Succar (préstamo a Carlos A. Mannucci)

