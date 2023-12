Yoshimar Yotún: "Quiero ser ídolo de Sporting Cristal, que una tribuna del Gallardo lleve mi nombre"

Yoshimar Yotún fue el futbolista por el que se interesaron Universitario de Deportes y Alianza Lima, sin embargo, el mediocampista no solo decidió respetar su contrato con Sporting Cristal, sino que acordó con la institución extender su vínculo hasta el 2026.

Yoshimar Yotún continuará siendo el capitán de Sporting Cristal, elenco al que retornó en 2022, y resaltó su alegría de mantenerse en La Florida.

“Estoy muy feliz de estar acá, de pertenecer a este club y de seguir jugando donde una vez prometí que nunca me iba a ir. Yo siempre me mantuve callado porque yo tengo contrato con Sporting Cristal, no era el momento de hacerlo. Lo manejé con el respeto posible a los involucrados. Todos saben de qué equipo soy hincha”, dijo el mediocampista en entrevista con ‘Cristal TV’.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Yoshimar Yotún se queda en Sporting Cristal

El integrante de la Selección Peruana contó que se reunió con el presidente del cuadro celeste, Joel Raffo, antes de concretar su permanencia y destacó el deseo del club de que su vínculo se extienda por dos años más.

“Tuvimos una reunión previa, a lo que Cristal me planteó extender mi vínculo hasta el 2026. Me sentí muy valorado, pero la institución en sí hizo que me vuelva a sentir querido aquí. Hablé con el presidente y le agradecí por el cariño y estar apoyando a todo el equipo”, mencionó.

“Recibí muchos mensajes de la gente Cristal pidiéndome que no me vaya, que soy ídolo del club. Quizá mi silencio les hizo pensar otra cosa, pero no era eso. Tomé la mejor decisión de quedarme en Sporting Cristal”, añadió.

Yoshimar Yotún se refirió a la experiencia de ser el capitán del plantel bajopontino en la última temporada, rol que se le otorgó tras la salida de Horacio Calcaterra.

“Estuve muchos años en el club y siempre tuve un perfil bajo. Tenía jugadores por delante que tenían una trayectoria como Lobatón, Sheput o Penny. Este año tomar el reto de ser capitán fue difícil por el tipo de personalidad que tengo, de andar en la chacota. Mi rol ahora era diferente. Yo soy un capitán que hablo con el ejemplo dentro del campo, en los entrenamientos, antes que gritar”, indicó.

🎙️Yoshimar Yotún: "Soy de Cristal, de la casa, quiero quedarme acá y ser el próximo ídolo del Club".



📺 La nota completa en nuestro canal de YouTube Cristal TV.



👉 https://t.co/La2LAkEHYz#FuerzaCristal pic.twitter.com/XIjWeStKFg — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 8, 2023

Yotún, el sueño de ser ídolo de Cristal

Yoshimar Yotún ha conquistado los títulos nacionales 2012 y 2014 con Sporting Cristal. Con la renovación de su contrato manifestó no solo su intención de pelear por una nueva copa para los celestes, sino de convertirse en ídolo rimense.

“Yo soy de Cristal, soy de la casa, me quiero quedar acá. Quiero ser el próximo Soto, el próximo Lobatón, quedarme aquí toda la vida. Quiero ser el ídolo de Cristal, que una tribuna del Gallardo lleve mi nombre. Me estoy visualizando, no es fácil estar ahí, porque ellos son nuestros ídolos. Trabajo para ayudar al grupo, para que el club siga llenando su vitrina de título. Soy un apasionado del fútbol, pero también me apasiona Cristal. Quiero al club y jamás le haría daño al club”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

2023: Un año de fuego cruzado

El año 2023 ha estado marcado por la violencia y el conflicto en diferentes partes del mundo. Estos hechos han afectado la vida de millones de personas, la estabilidad política de las regiones involucradas y la economía global.