Goles, calidad y dudas: las primeras impresiones que dejaron los refuerzos extranjeros de la Liga 1

Aún no empezaba el torneo y la gente dudaba de su capacidad. "Creo que volvieron a contratar mal. Está en nada", se escuchaba murmurar -entre la algarabía de los hinchas- a unos cuantos seguidores de Sporting Cristal sobre Martín Cauteruccio. Susurros que aumentaron en cantidad y fuerza cuando el uruguayo falló dos goles "cantados" debajo del arco tarmeño.

Y no era para menos. En los dos encuentros previos al inicio del Torneo Apertura, 'Caute' no solo no marcó, sino que ni siquiera tocó la pelota. Pero, así son los delanteros: pueden estar toda una temporada sin hacer goles y a la siguiente ser el goleador del campeonato. Sin embargo, el atacante celeste no espero tanto y en la primera fecha hizo tres de los seis goles con los que Sporting Cristal derrotó 6-2 a ADT.

¿Será Martín Cauteruccio el delantero que tanto buscaba Sporting Cristal? A priori, llegaba al Rímac con un mejor cartel que sus antecesores. Goleador en Cruz Azul y Aldosivi, demostró que a sus 36 años, en un fútbol como el nuestro, está vigente. Cubre bien el balón, se junta con los volantes de llegada y extremos y siempre está bien posicionado dentro del área (el primer gol es muestra de ello). Además, sabe qué espacios atacar y lee bien la intención de sus compañeros. A una media de un gol por partido, podría alcanzar y superar el récord de Emanuel Herrera.

Pero otro que se destacó en el campo fue Gustavo Cazonatti. El brasileño -quien llegaba de Chapecoense- fue el pulmón del equipo. Cubrió todo el ancho y puso pierna fuerte cuando era necesario hacerlo. Además, cada vez que recuperaba, pensaba en el ataque. De hecho, la mayoría de pelotas que quitó -por no decir todas- terminaron en ocasiones claras. Es más, en el gol de Santiago González, el brasileño hizo una jugada de antología por la izquierda, con caño incluido, mostrando que no solo marca, sino que también puede jugar. El pasaporte lo tiene.

Y el otro refuerzo extranjero que se hizo presente en la celeste es -precisamente- González. Ubicado por la banda derecha, el argentino cumplió con su labor: ayudar en la marca, convertirse en un segundo o tercer delantero y aprovechar su velocidad para la contra. De hecho, en la jugada del segundo gol de Martin Cauteruccio, el extremo cumplió con el punto tres, y en el gol que anota, subrayó el ítem dos.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, se apagó, y ya no fue la pieza de desequilibrio que Sporting Cristal necesitaba y fue cambiado, pero nadie duda que es titular indiscutible en el esquema de Enderson Moreira.

Universitario tiene variantes

El domingo jugaba el campeón. Universitario llegaba al cotejo ante Carlos Mannucci con más dudas que certezas. No había ganado ni un solo encuentro en la pretemporada, los refuerzos extranjeros no hacían la diferencia y las críticas ya se sentían. Pero, como en el caso de Sporting Cristal, bastó ponerse en Modo Liga 1 para demostrar el nivel.

Sebastián Britos confirmó que es un arquero de jerarquía. El uruguayo, campeón en su país con Liverpool, nunca se vio sorprendido por los delanteros carlistas. Seguro bajo los tres palos, también puede salir a cortar fuera de su área si es necesario. El problema -minúsculo ahora, pero que puede ser serio más adelante- es su excesiva confianza, lo que puede llevarlo a cometer errores en salida.

Segundo Portocarrero demostró que será una pieza fundamental en el ataque crema. El ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y se puso -en varias ocasiones- mano a mano con los defensas de Mannucci. Incluso, no tiene problemas en regresar a defender si el equipo lo necesita, pues su fortaleza física y dinámica le permiten cumplir con ambas funciones sin inconvenientes. Con más minutos y en partidos donde la 'U' necesite atacar, será una pieza de recambio por el sector izquierdo.

Caso contrario sucedió con Diego Dorregaray. El delantero, a pesar del gol, no contó con muchas ocasiones. Se destaca por su entrega y la manera en que cubren el balón, pero no le da una dinámica y juego diferente al que puede brindarle Alex Valera.

Alianza Lima: dudas, clase y goles

Alianza Lima, a diferencia de los otros dos grandes, mandó a la cancha a todos sus refuerzos extranjeros; sin embargo, no todos cubrieron las expectativas de la hinchada.

Los reflectores se posaron, primero, en Jiovany Ramos. El central panameño, que llegó esta temporada proveniente del Táchira, se mostró inseguro con la pelota en los pies. Y si bien tiene un gran despliegue, capaz -incluso- de pisar el área contraria, su primer toque no es de los mejores. De hecho, de sus pies empezó la jugada del gol de César Vallejo.

Caso contrario sucede con su compañero de zaga. Juan Pablo Freytes tiene una salida limpia, tanto en el pase corto como en el largo. Además, es un constante apoyo para los otros dos centrales y el extremo por izquierda. No contento con ello, tiene buen juego aéreo, elemento que Alianza Lima busca potenciar esta temporada.

De la mitad de la cancha para arriba la cosa no viene muy bien. Adrián Arregui es el símil de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes. Tiene presencia en el medio campo y no tiene miedo de ir al choque si es necesario. Pero ese ímpetu le jugó en contra. En el primer tiempo pudo irse expulsado por doble amarilla, aunque vio la roja en los segundos 45 minutos. De no controlar su temperamento, podría generar serios problemas en el esquema de Alejandro Restrepo.

Lo propio pasa con Sebastián Rodríguez. El llamado a ser el creativo de Alianza Lima brilló por su ausencia. Tocó poco el balón y no estuvo conectado con los delanteros. De hecho, Hernán Barcos, muchas veces, fue el encargado de empezar las jugadas de ataque.

Pero, no todo es negativo. El segundo destacado de la jornada fue Catriel Cabellos. El argentino de raíces peruanas no solo se mostró por el extremo por izquierda, sino que también lo hizo bien de interior. En ciertos pasajes del cotejo se puso el equipo al hombro y se juntó con los delanteros para generar jugadas de peligro. De sus pies sale lo que es mejor gol de la fecha.

Párrafo aparte para Cecilio Waterman. El panameño anotó el gol del empate de Alianza Lima, pero no tuvo una participación relevante en el cotejo. Se destaca su ímpetu, la presión y sus ganas de recuperar el balón lo antes posible. De hecho, se fue aplaudido, pero -y es lo que se ve- se parece mucho a Aldair Rodríguez, ahora en Cienciano.

