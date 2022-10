Al ser consultado sobre una posible renovación con Alianza Lima, el delantero aseguró que todavía no ha tocado el tema con la directiva y que tampoco está "desesperado por tocarlo". No obstante, informó que ya empezó con la tramitación para obtener la nacionalidad peruana. "Seguramente el otro año sale mi tema de nacionalización, en noviembre o diciembre. Alianza Lima es la prioridad y claro que me gustaría quedarme jugando en Perú", manifestó.