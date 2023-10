Atlético Grau vs. Unión Comercio EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura

Atlético Grau vs. Unión Comercio EN VIVO: se enfrentan este domingo 29 de octubre por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson.

El encuentro se disputará en el estadio Municipal de Bernal, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de Liga1 Play. También podrás seguir las incidencias del cotejo y los goles por RPP.pe.

¿Cómo llega Atlético Grau?

El equipo de Ángel Comizzo no ha tenido una campaña regular; sin embargo, en las últimas fechas, logró salvarse del descenso gracias al empate con Alianza Atlético y la victoria sobre Cantolao.

A pesar de ello, se tomarán en serio el último encuentro con Unión Comercio, que está obligado a ganar para salvarse.

"Yo también he estado en situaciones que en la última fecha necesitas el resultado y nadie te regala nada. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y ellos el suyo y cada uno defiende a su equipo", indicó Eduardo Caballero, futbolista del Grau.





¿Y cómo llega Unión Comercio?

El Poderoso de San Martín llega al partido en una situación complicada. No solo está en la obligación de vencer a Atlético Grau como visitante, sino que también tiene que esperar que Binacional no derrote a Melgar. Si el equipo del sur del país gana, no tiene ninguna chance de quedarse en primera.

¿A qué hora empieza el partido entre Atlético Grau vs. Unión Comercio?

El encuentro entre Atlético Grau vs. Unión Comercio empieza a las 3:00 p.m. hora peruana. En otros países del mundo, la hora es la siguiente:

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.



Paraguay: 5:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:00 p.m.

¿Por dónde ver el partido entre Atlético Grau vs. Unión Comercio por la Liga1?

El encuentro entre Atlético Grau vs. Unión Comercio será transmitido EN VIVO por la señal de Liga1 Play. También podrás seguir las incidencias del cotejo y los goles por RPP.pe.