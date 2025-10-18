Atlético Grau vs UTC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 15 del Torneo Clausura?

Atlético Grau vs UTC EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Atlético Grau vs UTC EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se disputará en el Estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Atlético Grau vs UTC: ¿cómo llegan al partido por la fecha 15 del Torneo Clausura?



Atlético Grau llega al partido con una buena racha. De sus últimos cinco cotejos, ganó dos, empató dos y perdió uno. UTC, en tanto, está último en la tabla de posiciones con apenas seis unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs UTC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Atlético Grau vs UTC se disputará este domingo 19 de octubre en el estadio Campeones del 36. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs UTC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético Grau vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Atlético Grau vs UTC en vivo por TV?



En partido entre Atlético Grau vs UTC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Atlético Grau vs UTC: alineaciones posibles

Atlético Grau: Álvarez; Rostaing, Tapia, Franco, Bolívar; Garro, García, Soto, De la Cruz; Bandiera y Sandoval.

UTC: Campos; Garro, Galeano, Serra, Aguirre; Benites, Mejía, Ramírez, Palacios; Quintero y Vega.