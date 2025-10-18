Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, domingo 19 de octubre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: ALEX MELGAREJO
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 16 de octubre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV de hoy jueves 16 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal por la Liga1 Te Apuesto 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 19 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | Atlético Grau vs UTC - L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Garcilaso vs Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Liga 2 - Perú

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs César Vallejo - ATV, ATV YouTube
3:15 p.m. | Unión Comercio vs CD Moquegua - ATV, ATV YouTube

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Elche vs Bilbao - ESPN 2, Disney+
9:15 a.m. | Celta vs Real Sociedad - DSports, DGO
11:30 a.m. | Levante vs Rayo Vallecano - DSports, DGO
2:00 p.m. | Getafe vs Real Madrid - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Tottenham vs Aston Villa - ESPN, Disney+
10:30 a.m. | Liverpool vs Manchester United - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Como vs Juventus - ESPN, Disney+
8:00 a.m. | Cagliari vs Bologna - ESPN 3, Disney+
8:00 a.m. | Genoa vs Parma - Disney+
11:00 a.m. | Atalanta vs Lazio - ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | AC Milan vs Fiorentina - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Friburgo vs Eintracht Frankfurt - Disney+
10:30 a.m. | St. Pauli vs Hoffenheim - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

8:00 a.m. | Lens vs Paris FC - Disney+
10:15 a.m. | Lorient vs Stade Brestois - Disney+
10:15 a.m. | Toulouse vs Metz - Disney+
10:15 a.m. | Rennes vs Auxerre - Disney+
1:45 p.m. | Nantes vs Lille - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

8:30 a.m. | River Plate vs Cerro Largo - GolTV, Disney+
1:30 p.m. | Progreso vs Defensor Sporting - GolTV, Disney+
4:30 p.m. | Peñarol vs Montevideo Wanderers - GolTV, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

9:45 a.m. | Heracles vs Feyennord - Disney+

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 17 - FIFA

8:00 a.m. | Japón vs Nueva Zelanda - FIFA+
8:00 a.m. | Corea del Sur vs Costa de Marfil - FIFA+
11:00 a.m. | Francia vs Samoa - FIFA+
2:00 p.m. | Nigeria vs Canadá - FIFA+
2:00 p.m. | España vs Colombia - DSports, FIFA+
2:00 p.m. | Zambia vs Paraguay - FIFA+

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA

6:00 p.m. | Argentina vs Marruecos - DSports, DGO, América tvGO

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

4:10 p.m. | Llaneros vs Once Caldas - RCN

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Manta vs Técnico Universitario - ECDF
3:30 p.m. | Aucas vs Emelec - ECDF
6:00 p.m. | Libertad vs Universidad Católica - ECDF

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

1:00 p.m. | Estudiantes vs Gimnasia - TyC Sports
1:00 p.m. | Sarmiento vs Vélez - Disney+
4:00 p.m. | San Martín vs Independiente - TyC Sports
4:00 p.m. | Rosario Centra vs Platense - Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Flamengo vs Palmeiras - Globo
4:30 p.m. | Internacional vs Sport Recife - Fanatiz
4:30 p.m. | Mirassol vs Sao Paulo - Fanatiz
4:30 p.m. | Ceará vs Botafogo - Fanatiz
6:30 p.m. | Bahía vs Gremio - Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Fenerbahce vs Fatih Karagumruk - ESPN 6, Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Premier League LaLiga Bundesliga Serie A Ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA