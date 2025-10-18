Partidos de hoy, domingo 19 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 16 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV de hoy jueves 16 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal por la Liga1 Te Apuesto 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 19 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga 1 - Perú
3:00 p.m. | Atlético Grau vs UTC - L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Garcilaso vs Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Liga 2 - Perú
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs César Vallejo - ATV, ATV YouTube
3:15 p.m. | Unión Comercio vs CD Moquegua - ATV, ATV YouTube
Partidos de hoy, LaLiga - España
7:00 a.m. | Elche vs Bilbao - ESPN 2, Disney+
9:15 a.m. | Celta vs Real Sociedad - DSports, DGO
11:30 a.m. | Levante vs Rayo Vallecano - DSports, DGO
2:00 p.m. | Getafe vs Real Madrid - DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
8:00 a.m. | Tottenham vs Aston Villa - ESPN, Disney+
10:30 a.m. | Liverpool vs Manchester United - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
5:30 a.m. | Como vs Juventus - ESPN, Disney+
8:00 a.m. | Cagliari vs Bologna - ESPN 3, Disney+
8:00 a.m. | Genoa vs Parma - Disney+
11:00 a.m. | Atalanta vs Lazio - ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | AC Milan vs Fiorentina - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
8:30 a.m. | Friburgo vs Eintracht Frankfurt - Disney+
10:30 a.m. | St. Pauli vs Hoffenheim - Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
8:00 a.m. | Lens vs Paris FC - Disney+
10:15 a.m. | Lorient vs Stade Brestois - Disney+
10:15 a.m. | Toulouse vs Metz - Disney+
10:15 a.m. | Rennes vs Auxerre - Disney+
1:45 p.m. | Nantes vs Lille - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
8:30 a.m. | River Plate vs Cerro Largo - GolTV, Disney+
1:30 p.m. | Progreso vs Defensor Sporting - GolTV, Disney+
4:30 p.m. | Peñarol vs Montevideo Wanderers - GolTV, Disney+
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
9:45 a.m. | Heracles vs Feyennord - Disney+
Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 17 - FIFA
8:00 a.m. | Japón vs Nueva Zelanda - FIFA+
8:00 a.m. | Corea del Sur vs Costa de Marfil - FIFA+
11:00 a.m. | Francia vs Samoa - FIFA+
2:00 p.m. | Nigeria vs Canadá - FIFA+
2:00 p.m. | España vs Colombia - DSports, FIFA+
2:00 p.m. | Zambia vs Paraguay - FIFA+
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA
6:00 p.m. | Argentina vs Marruecos - DSports, DGO, América tvGO
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
4:10 p.m. | Llaneros vs Once Caldas - RCN
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
1:00 p.m. | Manta vs Técnico Universitario - ECDF
3:30 p.m. | Aucas vs Emelec - ECDF
6:00 p.m. | Libertad vs Universidad Católica - ECDF
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
1:00 p.m. | Estudiantes vs Gimnasia - TyC Sports
1:00 p.m. | Sarmiento vs Vélez - Disney+
4:00 p.m. | San Martín vs Independiente - TyC Sports
4:00 p.m. | Rosario Centra vs Platense - Fanatiz
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
2:00 p.m. | Flamengo vs Palmeiras - Globo
4:30 p.m. | Internacional vs Sport Recife - Fanatiz
4:30 p.m. | Mirassol vs Sao Paulo - Fanatiz
4:30 p.m. | Ceará vs Botafogo - Fanatiz
6:30 p.m. | Bahía vs Gremio - Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Fenerbahce vs Fatih Karagumruk - ESPN 6, Disney+