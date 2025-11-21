Ayacucho FC denunció penalmente a árbitro Diego Haro tras el partido con Comerciantes Unidos

Ayacucho FC denunció penalmente al árbitro Diego Haro, luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF decidiera otorgarle los tres puntos del partido por la fecha 18 del Torneo Clausura a Comerciantes Unidos.

A través de sus redes sociales, la entidad deportiva mostró la denuncia penal en contra del juez principal de aquel partido, donde se puede apreciar que la acusación de tres delitos:

1. Delitos contra a administración pública en la modalidad de usurpación de la función pública.

2. Delitos contra la fe pública - falsificación de documentos, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones de documentos privados.

3. Delito de falsedad genérica.

De acuerdo con Ayacucho FC, no se consignó en el acta del partido la suspensión temporal y reanudación del mismo, previo retiro de los aficionados del estadio, sino la suspensión definitiva, "favoreciendo al equipo visitante"

Ayacucho FC apelará decisión de Comisión de Justicia

Por otro lado, Ayacucho FC informó que presentará un recurso ante la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) sobre la decisión de la Comisión de Disciplina de brindarle los tres puntos a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura.

A través de un comunicado, la entidad deportiva indicó que la Comisión no acogió sus pretensiones presentadas y “tendenciosamente” aceptó todas las presentadas por Comerciantes Unidos.

Además, calificó la resolución como "arbitraria, desproporcionada y carente de respeto", puesto que "desconoce los hechos acreditados, omite valorar las pruebas presentadas y vulnera principios esenciales del derecho federativo y constitucional".