Comisión de Disciplina de la FPF le otorgó los 3 puntos a Comerciantes Unidos del partido contra Ayacucho FC

Malas noticias para Ayacucho FC que se complica en su lucha por mantenerse en la Liga1 Te Apuesto.

RPP pudo conocer que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le otorgó a Comerciantes Unidos los tres puntos del partido contra Ayacucho FC, que lucha por continuar en la máxima división del fútbol peruano en 2026.

Recordemos que el 8 de noviembre pasado, Ayacucho FC derrotaba por 1-0 a Comerciantes Unidos por la penúltima fecha del Torneo Clausura en el Estadio Las Américas, pero en los descuentos el cotejo fue suspendido por el árbitro Diego Haro tras arrojarse objetos al campo de juego.

En tanto, la Comisión Disciplinaria declaró infundado el reclamo interpuesto de Ayacucho FC contra Comerciantes Unidos. "Declarar ganador a Comerciantes Unidos por un marcador de 3-0 en su favor en el partido disputado el 8 de noviembre de 2025 contra Ayacucho FC correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 116 del Reglamento de la Liga 1 2025", apuntó.

Además, se determinó una multa de 30 UIT contra el cuadro ayacuchano, cuyo presidente Rolando Bellido se mostró confiado que la resolución sería favorable para su club.

Con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Ayacucho FC cuenta con 29 puntos y se ubica en zona de descenso al situarse en el puesto 17 de la Tabla Acumulada.