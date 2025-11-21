Ayacucho FC apelará resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF: "Es arbitraria, desproporcionada y carente de respeto"

Apelará decisión. Ayacucho FC informó que presentará un recurso ante la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) luego de la Comisión de Disciplina decidiera darle los tres puntos a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura.

A través de un comunicado, la entidad deportiva indicó que la Comisión no acogió sus pretensiones presentadas y “tendenciosamente” aceptó todas las presentadas por Comerciantes Unidos.

Además, calificó la resolución como "arbitraria, desproporcionada y carente de respeto", puesto que "desconoce los hechos acreditados, omite valorar las pruebas presentadas y vulnera principios esenciales del derecho federativo y constitucional.

Por esta razón, Ayacucho FC anunció que interpondrán un recurso ante lo que consideran un "abuso de poder de quienes representan la FPF".

¿Qué dice la resolución de la Comisión de Justicia?

La Comisión Disciplinaria de la FPF declaró infundado el reclamo presentado por Ayacucho FC contra Comerciantes Unidos, declarando ganador al equipo de Cutervo por un marcador de 3-0.

"Declarar ganador a Comerciantes Unidos por un marcador de 3-0 en su favor en el partido disputado el 8 de noviembre de 2025 contra Ayacucho FC correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 116 del Reglamento de la Liga 1 2025", apuntó. Además, determinó una multa de 30 UIT contra Ayacucho FC.

De esta manera, el equipo ayacuchano se mantiene en el puesto 17 de la Tabla Acumulada, con 27 unidades. En la última fecha, jugará ante Cienciano de visita y deberá golear y esperar que UTC pierda por goleada ante Alianza Lima.