Delantero de Ayacucho FC no ocultó su frustración tras descender a Liga2: "Hay mucha corrupción"

Ayacucho FC perdió 2-1 ante Cienciano, en la última fecha del Torneo Clausura, resultado que lo condenó a la Liga2 del fútbol profesional.

Tras el cotejo, Franco Caballero, delantero del cuadro ayacuchano, no pudo ocultar su frustración, dando a entender que hay personas que querían ver al equipo fuera de Primera División.

"Tengo un nudo en la garganta. Uno se esfuerza mucho para hacer las cosas bien y hay gente que se cag… en nosotros. No le interesa la familia, no le interesa nada. Hay mucha corrupción", indicó en conversación con L1 MAX.

"Sabemos que es muy difícil, pero dejamos todo dentro de la cancha y no logramos llevarnos los tres puntos”, complementó.

Franco Caballero y su frustración tras descender a Liga2

Franco Caballero y su paso por Ayacucho FC

Por otro lado, habló sobre su llegada a Ayacucho FC. Indicó que lo hizo para darle una mano al equipo, pero no salió como él pensó desde un inicio. Además, agradeció a los hinchas por el apoyo.

"Llegué para sumar, tratamos de hacer bien las cosas. Hay muchas cosas que no pasan por nuestras manos; tenemos que dejarlas de lado y seguir luchando”, dijo en un comienzo.

"A la gente le agradecemos por el apoyo, y a la familia que siempre estuvo”, finalizó.