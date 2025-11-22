Cienciano vs Ayacucho FC en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Cienciano y Ayacucho FC chocan en un partido correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura. El duelo entre cusqueños y ayacuchanos se jugará el domingo, 23 de noviembre, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El cuadro imperial buscará la victoria para entrar a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En 2025, registra ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Ayacucho FC, en tanto, suma 29 puntos en la tabla acumulada y se encuentra comprometido en la zona de descenso.

Cienciano vs. Ayacucho FC: ¿qué necesitan los ‘Zorros’ para salvarse del descenso en Liga 1 2025?



Cienciano llega a esta instancia tras perder por 2-1 ante Sporting Cristal en Lima. En tanto, Ayacucho FC perdió 1-0 ante Los Chankas de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs. Ayacucho FC en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido de Cienciano ante el elenco de Ayacucho FC está programado para el domingo 23 de noviembre.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Ayacucho FC en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FCcomienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Cienciano vs. Ayacucho FC en vivo por TV y streaming?

El partido de Cienciano ante el elenco de Ayacucho FC está programado para el domingo 23 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la ciudad de Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 42 056 espectadores, aproximadamente.

Cienciano vs. Ayacucho FC: alineaciones posibles

Cienciano: Bolado, Valoyes, Amondarain, Galeano, Hohberg, González, Arias, Torrejón, Neira, Souza, Garcés.

Ayacucho FC: Valencia, Caro, Falconí, Yovera, Ganoza, León, De La Cruz, Orué, Ramírez, Pérez, Arakaki.

Cienciano vs. Ayacucho FC: ¿Quién es favorito según las apuestas?

