Ayacucho FC vs Juan Pablo II EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 11 del Torneo Clausura?

Ayacucho FC vs Juan Pablo II EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ayacucho FC vs Juan Pablo II EN VIVO: se enfrentan este jueves 25 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Las Américas, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs Juan Pablo II en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El encuentro entre Ayacucho FC vs Juan Pablo II se disputará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Las Américas. El recinto tiene capacidad para 3000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Ayacucho FC vs Juan Pablo II en vivo por TV?



El partido Ayacucho FC vs Juan Pablo II se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play.

Ayacucho FC vs Juan Pablo II: alineaciones posibles



Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, Ganoza, Caro; Orué, Yovera, De la Cruz; Barrios, Arakaki y Caballero.

Juan Pablo II: Vega; Toledo, Alfani, Sánchez, Agurto; Vega, Flores; Fernández, Rojas, Tizón; Villar.

Ayacucho FC vs Juan Pablo II: Últimos resultados

Ayacucho FC

Alianza Atético 3-0 Ayacucho FC

Ayacucho FC 0-1 Cusco FC

UTC 0-1 Ayacucho FC

Juan Pablo II

Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II

Juan Pablo II 0-0 Cusco FC