Así quedaría la tabla del Torneo Clausura y la Acumulada tras exclusión de Binacional de la Liga1

Después de la decisión del Poder Judicial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión de excluir a Deportivo Binacional de la Liga1 Te Apuesto, certamen que ahora se disputará con 18 equipos.

A Binacional, que ya había jugado su sexta jornada en el Torneo Clausura, se le anularán los partidos disputados hasta el momento, con la correspondiente pérdida de puntos para los equipos que lo enfrentaron.

De esta manera, la tabla de posiciones del Torneo Clausura sufrirá de cambios y afectará a todos los equipos participantes. Una de ellas será que la cima de este campeonato ahora quedará en manos de Universitario, a falta de oficialización de la FPF.

También la Tabla Acumulada sufrirá de varios cambios.

Tabla de Torneo Clausura 2025 sin Binacional

Equipos PJ Puntos 1. Universitario 6 14 2. Sporting Cristal 5 13 3. Cusco FC 4 12 4. Deportivo Garcilaso 6 12 5. Alianza Lima 6 11 6. Sport Huancayo 6 8 7. FBC Melgar 6 8 8. Alianza Atlético 5 6 9. Los Chankas 4 6 10. AD Tarma 5 6 11. Cienciano 5 5 12. Juan Pablo II 5 5 13. Comerciantes Unidos 5 5 14. Atlético Grau 5 4 15. Alianza Universidad 5 4 16. Ayacucho FC 6 4 17. Sport Boys 6 4 18. UTC 4 1

Tabla Acumulada 2025 sin Binacional