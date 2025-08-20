Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Así quedaría la tabla del Torneo Clausura y la Acumulada tras exclusión de Binacional de la Liga1

Binacional ya no jugará en la máxima división del fútbol peruano.
Binacional ya no jugará en la máxima división del fútbol peruano. | Fuente: Binacional
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El 'Poderoso del Sur' no va más: la Federación Peruana de Fútbol excluyó a Binacional de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la decisión del Poder Judicial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión de excluir a Deportivo Binacional de la Liga1 Te Apuesto, certamen que ahora se disputará con 18 equipos.

A Binacional, que ya había jugado su sexta jornada en el Torneo Clausura, se le anularán los partidos disputados hasta el momento, con la correspondiente pérdida de puntos para los equipos que lo enfrentaron.

De esta manera, la tabla de posiciones del Torneo Clausura sufrirá de cambios y afectará a todos los equipos participantes. Una de ellas será que la cima de este campeonato ahora quedará en manos de Universitario, a falta de oficialización de la FPF.

También la Tabla Acumulada sufrirá de varios cambios.

Tabla de Torneo Clausura 2025 sin Binacional

EquiposPJPuntos
1. Universitario614
2. Sporting Cristal513
3. Cusco FC412
4. Deportivo Garcilaso612
5. Alianza Lima611
6. Sport Huancayo68
7. FBC Melgar68
8. Alianza Atlético56
9. Los Chankas46
10. AD Tarma56
11. Cienciano55
12. Juan Pablo II55
13. Comerciantes Unidos55
14. Atlético Grau54
15. Alianza Universidad54
16. Ayacucho FC64
17. Sport Boys64
18. UTC41

Tabla Acumulada 2025 sin Binacional

EquiposPJPuntos
1. Universitario2453
2. Alianza Lima2448
3. Cusco FC2246
4. Sporting Cristal2345
5. Alianza Atlético2440
6. Deportivo Garcilaso2439
7. FBC Melgar2439
8. Sport Huancayo2438
9. ADT de Tarma2330
10. Los Chankas2229
11. Cienciano2328
12. Atlético Grau2326
13. Sport Boys2424
14. Juan Pablo II2324
15. UTC2220
16. Ayacucho FC2419
17. Comerciantes Unidos2316
18. Alianza Universidad2315

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Binacional Alianza Lima Universitario de Deportes Liga1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA