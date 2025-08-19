El 'Poderoso del Sur' no va más: Federación excluyó a Binacional de la Liga1 Te Apuesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga1 Te Apuesto 2025 será de 18 clubes. Y es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó conocimiento de la decisión del Poder Judicial de poner como extinta la resolución que le permitió a Binacional jugar el certamen, por lo que el cuadro de Juliaca fue excluido de la primera división nacional.

De esta manera, la tabla de posiciones de la Liga1 -en lo que tiene que ver con el Torneo Clausura 2025- sufrirá cambios con la exclusión del Deportivo Binacional.

Esto afectará a los clubes participantes ya que, por ejemplo, hay cuadros de la Liga 1 que han jugado frente al Binacional en las seis jornadas que se han jugado en el Clausura hasta el momento.

"Conforme al Artículo 364 del Código Procesal Civil, la aplicación de dicha decisión es de cumplimiento inmediato, incluso si resulta inpugnable ante un eventual recurso constitucional, pues no suspende su eficacia", es lo que indican en un primer momento desde la FPF.

Además, agregan que se "decidió que el Club Binacional queda definitivamente excluido de la Liga1 Te Apuesto 2025 y del Torneo Juvenil Sub 18 2025, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga1".

El caso Binacional y la reglamentación de la Liga1

En caso un club haya sido incorporado a la Liga1 por mandato judicial y, con posterioridad, pierda dicho derecho como consecuencias de la revocación o nulidad de esa resolución judicial, o sea retirado de la competición por sanción impuesta por el órgano jurisdiccional competente, se procederá de la siguiente manera: