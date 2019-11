Roberto Mosquera sobre la bolsa de minutos: " Es increíble que como entrenador me digan a quien tengo que poner" | Fuente: AFP

El entrenador de Deportivo Binacional, Roberto Mosquera, se refirió a la bolsa de minutos que los equipos deben cumplir al finalzar el campeonato peruano y mostró su fastidio por las reglas que lo obligan a poner jugadores juveniles para los partidos de la Liga 1.

"Ahora hay dos bolsas de minutos. Es increíble que como entrenador me digan a quién tengo que poner. Estás en un equipo chico y no tienes a un jugador que tenga el talento ni la madurez para jugar, entonces a mi como entrenador me imponen poner a un jugador", declaró Mosquera para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Según las bases de la Federación Peruana de Fútbol, los clubes participantes de la Liga 1 deben sumar 4000 minutos en la Bolsa por año: 2000 en el Apertura y 2000 en el Clausura. De esos 2000, 750 deben ser, sí o sí, de jugadores categoría 99 o menor.

Po otro lado el estratega se refirió al empate ante Alianza lima en Juliaca. "Nosotros no nos encontramos en el primer tiempo, es el único partido que hemos jugado por debajo de nuestro rendimiento. Era un partido que se tenía que ganar pero el punto no es malo. Si el punto le va a favorecer a Alianza eso ya se verá", agregó.

Finalmente Mosquera se refirió al compromiso que Binacional tiene con el pueblo de Juliaca. "Nosotros estamos en el lugar correcto, no solo por la parte deportiva sino que queremos que el niño de Juliaca sueñe que se le puede ganar a un equipo grande con un presupuesto pequeño. Es un tema de idea y compromiso. El compromiso de este equipo con Juliaca es grande", concluyó.