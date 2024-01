Carlos Zambrano confirmó acercamiento con club de Uruguay: "Es un equipo que jugará la Copa Libertadores"

Quedan detalles. El defensa nacional Carlos Zambrano confirmó que está muy pronto a firmar por un equipo de Uruguay.

En conversación con Futmax League de Liga 1 Max, el aún jugador de Alianza Lima indicó que descartó ofertas de Argentina y que está cerca de firmar con un equipo uruguayo que jugará la Copa Libertadores.

"Gracias a Dios me han salido algunas ofertas de dos equipos de Argentina, una de ellas la rechacé, que era Lanús. No estaba de acuerdo con esa opción. Pero, fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa es Uruguay. Es un equipo que juega Copa Libertadores", indicó el exjugador de la Selección Peruana.

Luego, afirmó que por ninguna razón jugaría en River Plate, pues su sueño de niño fue vestir la camiseta de Boca Juniors.

"No está en mis planes. Me han llamado Independiente, Racing, en su momento... pero, para mí, estando en Boca en su momento...no iría a River Plate. Boca es un sueño de niño", enfatizó.

Carlos Zambrano y su salida de Alianza Lima

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima con el propósito de salir campeón. Sin embargo, los pocos partidos en el cuadro de La Victoria llevaron a que la dirigencia no cuente con él para esta temporada, a pesar de tener contrato.

Esto no fue del agrado de Carlos Zambrano, quien aseguró que en el equipo íntimo le bajo el dedo sin excusas.

“En un par de semanas definiré mi futuro. Yo tengo contrato con Alianza y tengo que resolver primero esos problemas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa. Nadie me comentó nada, simplemente me bajaron el dedo”, sostuvo Zambrano.