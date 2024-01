Carlos Zambrano sobre operación de Christian Cueva: "En Perú quieren abaratar costos y no importa la persona"

La lesión de Christian Cueva ha generado una serie de comentarios por parte de sus excompañeros de Alianza Lima.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Zambrano. El exdefensor íntimo aseguró -durante la transmisión del programa Futmax League- que desde un principio conoció la gravedad de la lesión de 'Aladino'. Además, confesó que le pidió parar al verlo que no estaba entrenando bien.

"Sé lo que estaba pasando con mi compañero, con Christian (Cueva), desde el primer día de su lesión (...) Sabía lo que pasaba, pero él quería seguir intentándolo, se estaba perjudicando cada vez más y la gente lo que no entiende es eso", indicó en un primer momento

"La gente no sabe lo que pasamos en el fútbol, de las lesiones, pero, al final, como le dije al cholo, al final, es culpa de él por no parar a tiempo, porque se expuso nuevamente. Sabía que no estaba al 100% y cada vez se perjudicaba más. La rodilla lo traicionaba, no podía frenar y yo le decía 'para, ya está'. Quería seguir luchando, seguir aportando, porque tuvo poco tiempo para mostrarse", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

"En Perú solo buscan abaratar costos"

Por otro lado, fue muy crítico con la decisión de Alianza Lima de no aprobar la operación de Christian Cueva. A su criterio, en Perú se buscan abaratar costos y no se prioriza a la persona.

"Lo extrañábamos al 100%. Sabíamos lo que podía dar y aportar al grupo, pero con una rodilla así es complicado", indicó en un principio.

"Eso solo se ve acá en Perú. En Europa se hacen cargo cueste lo que cueste. En Perú quieren abaratar costos y no priorizar a la persona, no le importa el jugador. Ese es el gran problema, da igual una lesión de un compañero o una lesión. El club debe hacerse cargo, sea lo que sea", finalizó.

Video mostraría gravedad de lesión de Christian Cueva

Durante la transmisión de Futmax League, se mostró un video de cómo habría quedado la rodilla de Christian Cueva tras la lesión.

De acuerdo con los panelistas del programa, el video es del año pasado y muestra cómo quedó la pierna del jugador

Como se recuerda, la lesión de Christian Cueva se produjo el pasado mes de marzo, precisamente en el partido ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga1 2023.