Jorge Fossati sobre las posibilidades de clasificar al Mundial: "Creo en las cualidades de los futbolistas"

A pesar de ello, Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, tiene confianza en que el equipo de todos clasifique a la justa mundialista.

La Selección Peruana se encuentra última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A pesar de ello, Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, tiene confianza en que el equipo de todos clasifique a la justa mundialista.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, el estratega uruguayo mencionó los factores por los cuales aceptó la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y por qué Perú tiene chances de estar presente en la Copa del Mundo de Norteamérica.

"Cualidades de los futbolistas, la respuesta que hemos tenido del futbolista peruano, en nuestra experiencia digiriendo a Universitario de Deportes, y que estamos en un lugar donde se puede hacer un buen trabajo, desde la infraestructura y la logística", indicó en un primer momento.

"También hemos considerado el tiempo que tenemos para trabajar, que son cortos, pero, en este caso, al tener la Copa América, es posible. Si no hubiésemos tenido la Copa América, hubiese dudado mucho en asumir la responsabilidad", complementó.

En tanto, aseveró que no es un mago, porque el equipo necesita jugar "según la idea del entrenador". Además, afirmó que Perú tiene chances de clasificar porque el 40% de los participantes en las clasificatorias están "menos mal" y las posibilidades están intactas.



Jorge Fossati sobre la conversación con jugadores

Por otro lado, Jorge Fossati indicó que conversó con algunos jugadores de la Selección Peruana, como Christian Cueva, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Sobre eso, afirmó que lo hizo para saber en qué situación se encuentran, pues no tienen equipo o están lesionados.

"Primero, mi disposición para hablar no fue con Paolo Guerrero porque es Paolo Guerrero. A lo que me refiero es que he conversado con aquellos que no tienen club, como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Christian Cueva. También lo hice con (Gianluca) Lapadula, que está lesionado hace 15 días", aseguró en un primer instante.

"Me he dedicado a casos especiales, por esas razones sacando nombres propios, son futbolistas que han integrado la selección, y que en este momento están pasando por una situación especial diferente a los que están trabajando normalmente", complementó.

