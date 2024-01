Jorge Fossati no descarta reunirse con Juan Reynoso y Ricardo Gareca

Selección Peruana Jorge Fossati no descarta reunirse con exentrenadores de la Selección Peruana.

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, indicó que no tiene reparos en reunirse Juan Reynoso y Ricardo Gareca.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, el uruguayo indicó que no tiene problemas en conversar con los exestrategas de la Bicolor.

"No lo tengo planificado, no lo descarto, especialmente con (Juan) Reynoso, que ha estado en el último año y medio y el que más actualizado puede estar. Lo de Ricardo (Gareca) pasó un tiempo, pero si se diera... con Ricardo puedo tomar un café encantado. No tengo amistad con ninguno de los dos", indicó en un primer momento.

"Con Ricardo me he cruzado más veces que con Reynoso, pero todo lo que he hablado, elogiado o defendido a los colegas, no lo hago por amistad o coleguismo, lo hago porque lo siento", complementó.



Jorge Fossati sobre reunirse con Juan Reynoso. | Fuente: RPP

Jorge Fossati y los motivos por los cuales decidió ser técnico de la Selección Peruana

Por otro lado, el estratega uruguayo mencionó los factores por los cuales aceptó la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y por qué Perú tiene chances de estar presente en la Copa del Mundo de Norteamérica.

"Cualidades de los futbolistas, la respuesta que hemos tenido del futbolista peruano, en nuestra experiencia digiriendo a Universitario de Deportes, y que estamos en un lugar donde se puede hacer un buen trabajo, desde la infraestructura y la logística", indicó en un primer momento.

"También hemos considerado el tiempo que tenemos para trabajar, que son cortos, pero, en este caso, al tener la Copa América, es posible. Si no hubiésemos tenido la Copa América, hubiese dudado mucho en asumir la responsabilidad", complementó.

En tanto, aseveró que no es un mago, porque el equipo necesita jugar "según la idea del entrenador". Además, afirmó que Perú tiene chances de clasificar porque el 40% de los participantes en las clasificatorias están "menos mal" y las posibilidades están intactas.