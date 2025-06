Cienciano empieza a despedirse de Christian Cueva: "Tomó la decisión de no seguir con nosotros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cerca de volver al fútbol del exterior. Todo se perfila a que Christian Cueva, en el corto plazo, dejará la tienda de Cienciano para ponerse la camiseta de Emelec en la liga ecuatoriana de primera división.

En relación a ello fue que se pronunció Sergio Ludeña, administrador de Cienciano. Este, en conferencia de prensa, indicó que Christian Cueva ha tomado la medida de salir, por lo que todo queda en la negociación para que su contrato en el 'Papá' termine antes de lo que se tiene estipulado.

"Apostamos por Cueva en un momento en el que estaba alejado del fútbol. Tiene mucho para darle al país como jugador, y pese a que hicimos un esfuerzo económico para mejorar nuestra actual propuesta, tomó la decisión de no seguir con nosotros", sostuvo en un primer momento.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué pasó entre Cueva, Cienciano y Emelec?

Luego, indicó que -en un primer momento- no se dio un contacto directo de parte del cuadro 'eléctrico' que es parte de la Liga Pro de Ecuador.

"Nosotros no recibimos una comunicación de parte de Emelec y nos enteramos por redes de la presentación de un futbolista que tiene contrato y por ello dijimos que íbamos a demandar a la institución. Hay que respetar a Cienciano", añadió.

Por último, el directivo de Cienciano mencionó que no pondrán trabas para una eventual salida de Christian Cueva rumbo al cuadro azul.

"Luego tuvimos un diálogo con el presidente de Emelec y aún Cienciano negocia y estamos revisando el caso de su contrato. Todo aún está en proceso de detalles en los contratos para que este ciclo siga o se extinga de la mejor manera posible. No buscamos tener inconvenientes con nadie, pero no podemos dejar el tema 'forma' del club. Nadie está por encima", dijo.

Desde Emelec hablan de Christian Cueva

El último miércoles, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, se pronunció sobre el caso Christian Cueva, quien tiene pasado en Alianza Lima y la San Martín.

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano, me ha manifestado que se va a reunir con el jugador, nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club cusqueño", manifestó.

NUESTROS PODCAST

¿Te pueden detener por hablar español? ICE y el caso viral que encendió las redes

Josue Jaib fue detenido por ICE tras hablar en español con su esposa. El caso, viral en redes, genera alarma por discriminación. En este episodio te contamos qué pasó y qué debes saber si enfrentas una situación similar. Conoce tus derechos y compártelo con tu comunidad.