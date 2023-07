La situación de Christian Cueva se complica en Alianza Lima. La dirigencia del cuadro íntimo inició una investigación en contra del futbolista por no haber asistido al entrenamiento de este lunes.

De acuerdo con información exclusiva de Fútbol como cancha de RPP Noticias, el volante no llegó a las prácticas del inicio de semana. Según se pudo conocer, el 10 del cuadro íntimo no está lesionado y no informó al comando técnico de su ausencia.

La información fue corroborada por Nicolás Rey, gerente de Relaciones Públicas de Alianza Lima, quien confirmó el proceso de investigación.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El regreso de futbolistas para el partido con Sporting Cristal

Por otro lado, el futbolista Andrés Andrade ya está recuperado de su lesión y dependerá del comando técnico utilizarlo ante tienda Celeste. Según pudo conocer Fútbol como cancha, el jugador solo estuvo tres días en México como parte de su proceso de recuperación.

En el caso de Gino Peruzzi, el jugador ya tiene la aprobación del área médica para que pueda jugar el sábado. Caso contrario con Gabriel Costa, quien aún se encuentra en trabajos de fortalecimiento.

Descentralizado Alianza Lima abrió investigación a Christian Cueva por faltar al entrenamiento de este lunes

Ángelo Campos y la mala campaña de Alianza Lima en Copa Libertadores

Por otro lado, el portero Ángelo Campos aseguró que las constantes lesiones perjudicaron la performance del equipo de la Copa Libertadores.

"Como equipo, nos faltaron muchas cosas en Libertadores. Si te das cuenta, desde el partido con Libertad, no se volvió a repetir el equipo. El equipo que ganó no se pudo mantener por lesiones, por desgaste y muchas cosas más. Entonces creo que el plantel completo nunca pudo estar para Libertadores y eso nos afectó un poco", indicó Ángelo Campos en un primer instante.

"Duele no avanzar más porque nosotros ponemos todo en cada partido y cuando no se dan los resultados, claro que frustra mucho. Sabemos que tenemos una gran plantilla. También hemos jugado contra grandes rivales y, bueno, no es excusa también el tema de que nunca se repite un once, todo eso, ¿no? Pero, claro que duele muchísimo y frustra bastante no poder avanzar más, porque siempre hay cosas que ajustar, siempre hay cosas que ver, el fútbol es muy cambiante en todo momento. Pero sí, tenemos un gran plantel y eso lo estamos demostrando en el torneo local y nos falta un poquito más en la Libertadores que seguro en cualquier momento se va a dar", complementó.

NUESTROS PÓDCAST

Aprueban por primera vez la carne de pollo artificial, hecha en el laboratorio

Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron el miércoles la venta de pollo elaborado con células animales, lo que permitió a dos empresas de California ofrecer carne "cultivada en laboratorio" a las mesas de los restaurantes del país y, eventualmente, a los estantes de los supermercados.